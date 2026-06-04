Directora de Política de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EEUU visita Chile

La directora de Política de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), Caroline Vik, visitará Santiago durante la primera semana de junio con el objetivo de reforzar los vínculos económicos entre ambos países y explorar nuevas oportunidades de inversión en sectores considerados estratégicos.

Durante su estadía en Chile, la representante del organismo estadounidense sostendrá reuniones con autoridades de gobierno y actores del sector privado para abordar iniciativas vinculadas al desarrollo económico, la seguridad económica regional y el fortalecimiento de cadenas de suministro.

La visita se produce en un contexto en que la DFC busca ampliar su presencia en el país y evaluar proyectos que puedan recibir apoyo financiero a través de los distintos instrumentos que administra la institución.

“Estoy emocionada de visitar Chile mientras la DFC explora nuevas oportunidades para apoyar inversiones significativas en el marco de nuestra autoridad ampliada para trabajar en el país”, señaló Caroline Vik.

La ejecutiva agregó que existe interés en avanzar en iniciativas que beneficien tanto a Chile como a Estados Unidos.

“Esperamos trabajar estrechamente con el Gobierno de Chile y los socios del sector privado para identificar proyectos que promuevan prioridades compartidas y generen un impacto estratégico”, afirmó.

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos es el brazo de inversión internacional del gobierno estadounidense y forma parte de las herramientas utilizadas por Washington para impulsar sus objetivos de política exterior y desarrollo económico.

La entidad trabaja junto al sector privado para movilizar capital y apoyar proyectos que fomenten el crecimiento económico tanto en Estados Unidos como en países socios. Entre sus instrumentos figuran préstamos, garantías, inversiones de capital, seguros contra riesgos políticos y asistencia para el desarrollo de proyectos.

Entre las áreas prioritarias definidas por la DFC se encuentran el fortalecimiento de las cadenas globales de suministro y el apoyo a sectores estratégicos como infraestructura crítica, minerales críticos, energía, tecnología, telecomunicaciones, agricultura y seguridad alimentaria.

La visita de Vik se enmarca precisamente en ese interés por identificar oportunidades de inversión y cooperación en áreas consideradas clave para la seguridad económica y tecnológica.

La directora de Política de la DFC cuenta con una extensa trayectoria en materias vinculadas a seguridad nacional, política exterior y diplomacia económica.

Actualmente lidera la agenda de políticas de la institución, enfocada en respaldar las prioridades de política exterior, liderazgo económico y desarrollo tecnológico de Estados Unidos.

Antes de asumir ese cargo, trabajó en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde participó en iniciativas destinadas a fortalecer el liderazgo tecnológico estadounidense y enfrentar lo que Washington considera influencias extranjeras adversas.

También se desempeñó como asesora principal del Comité Selecto sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino, instancia desde la cual impulsó medidas relacionadas con cadenas de suministro, protección tecnológica y relaciones comerciales con China.

Su experiencia incluye además labores en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, donde estuvo a cargo de materias vinculadas a defensa, contraterrorismo y asuntos político-militares en Medio Oriente y África del Norte.

En el sector privado trabajó en Morgan Stanley y también ocupó cargos en el Departamento de Defensa de Estados Unidos relacionados con la protección de tecnologías críticas.

Caroline Vik posee un MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, una maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard y una licenciatura de Harvard College.