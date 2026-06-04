Ministro Undurraga asegura que asistencia a CEINA fue una “encerrona” y apunta a Amparo Noguera

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, abordó este miércoles el momento en el que recibió gritos y pifias durante su asistencia al Centro Cultural CEINA, al que acudió junto a la titular de Energía, Ximena Rincón, para ver la presentación de la obra “La Pérgola de las Flores”.

El pasado sábado, en el marco de la celebración del Día de los Patrimonios, los ministros fueron abucheados por los asistentes de la obra.

Dos días más tarde, durante la Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast salió a cuestionar lo sucedido y declaró que “nunca más queremos ver que alguien insulte a una autoridad cuando va a un acto público de cultura”.

En conversación con Radio Universo, el secretario de Estado relató que en su llegada al Centro de Extensión del Instituto Nacional fue recibido por “un grupo de gente que legítimamente gritó en forma pacífica (…), tiraron volantes, en fin, no fue agresiva la acción”.

“Pero yo puedo entender la expresión, si estamos en democracia, y cuando hay respeto todas las ideas, aunque uno no las comparte, al menos se pueden expresar. El problema es que lo que vivimos adentro fue una encerrona”, agregó.

El ministro dijo que la obra fue organizada por “una productora comandada por la actriz Amparo Noguera, que era una puesta en escena de una versión hecha por Tito Noguera, a quien yo respeto profundamente. Iba muy emocionado a ver esa versión”.

De acuerdo con Undurraga, se le mencionó previamente que Noguera iba acompañada de una sobrina, pero nunca se le aclaró que esa persona se trataba de la exministra de su misma cartera, Carolina Arredondo.

“¿Por qué no me pueden informar? ¿Por qué tiene que ir oculta? ¿Por qué tiene que ir bajo la razón de que es sobrina? Si le dijeron a la avanzada mía que se iba a sentar al lado de una sobrina, no la exministra”, cuestionó.

Además de recibir los insultos de los asistentes, el ministro comentó que textos de la obra fueron modificados y se hizo alusión a “frases hechas por el Presidente Kast” sobre el uso de la metáfora. Se incorporaron también pancartas en las que se exigía que no se hicieran recortes en cultura. “No tenía nada que ver”, criticó Undurraga.

“Aparte de los gritos, ‘que se vaya’, ‘ladrón’, ‘nazi’, ‘hijo de la gran tarambana’, etcétera, durante la obra se modificaron algunos textos, donde se hicieron alusiones a algunas frases hechas por el presidente Kast como metáfora e hipérbole. Hubo cambios al guion evidentes. Esto, en una discusión que tenían con el alcalde”, agregó.

“Después, cuando se le hace la protesta en la pérgola, salen las pancartas: decían ‘No al recorte’. No tenían nada que ver con la obra”, lamentó Undurraga. “La obra, que es patrimonio de la nación y, con toda la crítica social que tiene, es una tremenda obra de nuestro país. Yo respeto la libertad creativa, no tengo ningún drama en eso”, dijo.

Consultado sobre los responsables de la situación, Undurraga añadió: “A las personas que estuvieron ahí, responsables de la puesta en escena. Y una de las personas que estaba ahí en el homenaje, que además era a su padre, era Amparo Noguera, quien señaló que iba con una sobrina y resultó que iba con la exministra, a la cual yo hubiese recibido feliz y hubiese estado feliz de que esté ahí, porque el Día del Patrimonio es para todos los chilenos, incluso para la exministra. Incluso para el actual ministro”.