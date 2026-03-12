Margaret Bradshaw, la botánica de 100 años que lucha por salvar una flora única

Es una flora extraordinaria, con una combinación de plantas que no puede hallarse en ninguna otra parte de Reino Unido.

Y que se encuentra en grave declive, según revelaron las investigaciones de Bradshaw.

Su pasión por proteger estas plantas y su lucha por asegurar que otros continúen su trabajo, llevaron a la botánica a crear una fundación a los 93 años.

A los 95 recorrió más de 80 km a caballo en una campaña para recaudar fondos. A los 97 publicó su primer libro, un catálogo de la flora local.

Pero el mensaje de Bradshaw no se limita al valle de Teesdale. En diálogo con BBC Mundo, la científica invitó a “mirar el cielo”, “saborear el aire” y observar lo que nos rodea, estemos donde estemos.

Flora única

Margaret Bradshaw nació en enero de 1926 en una granja en el condado de Yorkshire del Este, a más de 150 km de distancia de Teesdale.

Desde niña tuvo dos pasiones: los caballos y la botánica.

“Al igual que con los caballos, parece que tuve un interés instintivo en las plantas”, relató.

Oyó hablar por primera vez sobre la flora especial de Teesdale cuando estudiaba botánica en la Universidad de Leeds, hace casi 80 años.

Decidió mudarse a esa zona y realizar un doctorado sobre una planta local en la Universidad de Durham, un centro académico cercano.

Bradshaw explicó que la flora de Teesdale incluye plantas cuyos antepasados han estado allí durante más de 10.000 años, desde el último período glaciar.

En su libro “La flora especial de Teesdale: lugares, plantas y gente”, la científica describe una combinación extraordinaria de plantas —alpinas o árticas por un lado, y del sur de Europa, por otro— que no crecen juntas en ninguna otra parte del territorio británico.

“Hay una gran cantidad de plantas raras, la mayoría son reliquias de las primeras plantas que colonizaron este sitio en el período posglacial”, afirmó a BBC Mundo.

“El núcleo de esta colección se conoce como el ‘Conjunto de Teesdale’, que incluye plantas alpino-árticas junto a plantas con una distribución más meridional”.