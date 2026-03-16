Lo que la sangre menstrual puede revelar sobre la salud de las mujeres y los diagnósticos tempranos

El secreto, creen, está en la sangre menstrual.

Una mina de oro médica

Las muestras de orina han sido examinadas por los médicos desde la época babilónica y sumeria, hace unos 6.000 años. Las heces y la sangre venosa también, desde hace uno y dos siglos. Sin embargo, la sangre menstrual nunca ha recibido mucha atención clínica.

Es un fluido complejo: la mitad es sangre normal, mientras que el resto se compone de proteínas, hormonas, bacterias, tejido endometrial y células desprendidas de la cavidad vaginal, el cuello uterino, las trompas de Falopio, los ovarios y otros.

“Se obtiene acceso a tipos de células y otras características moleculares que no es posible con sangre completa, saliva ni otros tipos de muestras”, afirma Tariyal.

“Es básicamente una biopsia natural que proporciona información sobre los órganos reproductivos”.

Su empresa, NextGen Jane, envía tampones de algodón especialmente diseñados a voluntarias como Backlund y ha analizado más de 2.000 muestras menstruales de más de 330 mujeres desde su fundación en 2014.

“Se puede usar [la sangre menstrual] para buscar cualquier condición que afecte al útero, y hay muchas”, apunta Christine Metz, bióloga reproductiva de los Institutos Feinstein para la Investigación Médica de Northwell Health, en Estados Unidos.

Metz comenzó a estudiar la sangre menstrual para identificar biomarcadores de endometriosis hace más de una década, pero ahora también está interesada en ver si ese fluido corporal podría proporcionar pistas sobre otras afecciones, como el cáncer de endometrio, la adenomiosis -que es cuando el revestimiento del útero crece dentro de la pared uterina-, y la endometritis, que es una inflamación persistente del revestimiento endometrial.

“El efluente menstrual es muy valioso para comprender la salud uterina, a la que no tenemos acceso de otra manera”, destaca Metz. “Es una muestra biológica muy singular”.

Un estudio, por ejemplo, identificó 385 proteínas presentes exclusivamente en la sangre menstrual.

Además de estar disponible mensualmente, otra gran ventaja de la sangre menstrual es que ofrece una visión más holística de la salud del útero en comparación con la pequeña fracción de tejido extraída durante una biopsia endometrial.

“El útero tiene aproximadamente el tamaño de una toronja, por lo que no se obtiene una evaluación global [con una biopsia endometrial]”, explica Metz, quien solicita a las voluntarias del estudio que recolecten muestras en una copa menstrual.

“Pero el efluente menstrual es todo el endometrio desprendido”.

En busca de biomarcadores distintos

Dado que la investigación científica ha ignorado durante mucho tiempo la sangre menstrual, aún no está claro si la endometriosis posee biomarcadores únicos lo suficientemente fiables como para realizar una prueba diagnóstica.

Sin embargo, Metz y su socio de investigación, el genetista Peter Gregersen, han estudiado a más de 3.700 mujeres, con resultados alentadores hasta la fecha.

“Existen muchas diferencias”, afirma Metz.

Para empezar, las mujeres con endometriosis diagnosticada tienen muchas menos células asesinas naturales (células inmunitarias) uterinas, que desempeñan un papel importante al inicio del embarazo, facilitando la implantación del embrión, el desarrollo placentario y la protección contra infecciones.

“Están implicadas en la fertilidad, por lo que tener muy pocas no es bueno”, afirma Metz.

Su equipo también observó una diferencia clave en los fibroblastos del estroma, que ayudan a reparar y regenerar el revestimiento del útero después de cada menstruación.

En presencia de endometriosis, las células mostraron más marcadores inflamatorios y fueron menos capaces de inducir los cambios que ayudan a preparar el útero para el embarazo. Esto también se ha relacionado con otras afecciones, como el síndrome de ovario poliquístico (SOP) y los abortos espontáneos recurrentes.

El laboratorio de Metz también descubrió que la expresión de ciertos genes está alterada en pacientes con endometriosis.

En conjunto, estas diferencias son lo que los médicos podrían buscar con una prueba diagnóstica alternativa y no invasiva para la endometriosis basada en análisis de sangre menstrual.

Metz espera solicitar la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) para un kit de diagnóstico casero en 2027.

Por otro lado, los investigadores de NextGen Jane están extrayendo y secuenciando ARN mensajero (ARNm) de la sangre menstrual para buscar allí biomarcadores específicos de endometriosis.

Hasta el momento, han identificado varios marcadores que, según creen, pueden distinguir con fiabilidad la endometriosis de los casos sanos en mujeres infértiles.

Un estudio en EE.UU. con cientos de mujeres con endometriosis está en marcha para confirmar sus hallazgos, afirma Tariyal.

En mayo de 2025, NextGen Jane recibió una subvención de US$2,2 millones para financiar la validación clínica de una prueba menstrual para la endometriosis en pacientes con infertilidad.

No sólo salud reproductiva

Pero la sangre menstrual es útil más allá de la endometriosis.

El trabajo de NextGen Jane, por ejemplo, ha revelado vínculos entre la salud uterina y el envejecimiento.

“Son datos preliminares”, advierte Tariyal, pero existe una clara tendencia entre la disminución de estrógeno en el cuerpo, que es la definición del envejecimiento, y la menstruación.

Sus observaciones también sugieren que la sangre menstrual podría algún día ayudar a identificar enfermedades inmunitarias como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, en las que la glándula tiroides libera una cantidad insuficiente o excesiva de tiroxina y triyodotironina, hormonas que controlan el metabolismo.

“Resulta que las personas con endometriosis suelen padecer alguna enfermedad autoinmunitaria”, señala Tariyal.