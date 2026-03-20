De Dua Lipa a Zendaya: marcas dejan el “rostro” y apuestan por relatos con identidad

El reciente fichaje de Dua Lipa como embajadora global de Nespresso, sumándose a casos como Zendaya con Rolex o Tini con Mercado Libre, no es un movimiento aislado. Más bien, confirma un cambio profundo en la lógica del marketing: hoy, las marcas no buscan solo visibilidad, sino figuras con identidad propia, capaces de encarnar su narrativa y proyectar nuevos significados culturales.

Durante décadas, la estrategia fue simple: asociar un rostro conocido a un producto para aumentar su recordación. Actrices, modelos y cantantes operaban como vitrinas aspiracionales, muchas veces intercambiables entre distintas marcas y categorías. Esa fórmula, sin embargo, comienza a quedar atrás.

La alianza entre Nespresso (de Nestlé)y Dua Lipa ilustra con claridad esta transformación. No se trata únicamente de un nuevo contrato publicitario, sino de una redefinición del rol de los embajadores de marca. Hoy, se privilegia a figuras que no solo amplifican un mensaje, sino que lo interpretan y lo expanden. La artista británica de origen albanés y kosovar ya ha comenzado a encarnar ese vínculo: durante la última edición de los premios Oscar fue vista en reiteradas ocasiones asociada a la marca, incluso utilizando sus productos, consolidando una presencia que trasciende lo publicitario para instalarse en la cultura.

“Siento que he crecido con Nespresso. Siempre ha habido una máquina Nespresso cerca –en casa con mi familia, en un set o en una habitación de hotel– así que asociarme con ellos fue realmente una decisión muy fácil. Me encanta cómo siempre están explorando nuevos sabores y encontrando maneras de evolucionar como marca. Trabajar juntos ya ha sido muy divertido, y esto es solo el comienzo”, señaló al anunciar la colaboración, subrayando una afinidad que va más allá de lo estético y conecta con una idea de constante transformación.

Del rostro a la narrativa

En este nuevo escenario, lo que está en juego no es solo el alcance, sino la coherencia. Dua Lipa representa una combinación de sofisticación contemporánea, curiosidad cultural y transversalidad creativa que Nespresso busca reforzar en esta etapa. No es casualidad: las marcas están dejando atrás el uso de celebridades como simples “rostros” para integrarlas como vehículos narrativos, capaces de dar sentido a su propuesta.

La tendencia se replica en distintos frentes. Zendaya, por ejemplo, protagoniza la campaña “Reach for the Crown” de Rolex junto a Leonardo DiCaprio. En su caso, el objetivo no es únicamente la notoriedad, sino la legitimidad y la proyección de excelencia. Rolex no busca amplificar su mensaje, sino reafirmar su lugar en la cultura del prestigio, y Zendaya —con una carrera marcada por la precisión y el reconocimiento crítico— encaja con ese relato.

En paralelo, la cantante argentina Tini lidera la campaña de verano 2026 de Mercado Libre, conectando con audiencias más jóvenes desde la cercanía, la espontaneidad y una estética digital más relajada. Aquí, la apuesta no es sofisticar, sino humanizar la marca y acercarla a códigos cotidianos.

Tres figuras, tres arquetipos: exploración cultural, excelencia aspiracional y conexión masiva. En todos los casos, el patrón se repite. Las celebridades ya no son un accesorio, sino una pieza estratégica en la construcción del relato de marca.