Chile envía rescatistas y equipamiento a Venezuela tras dos terremotos

El Gobierno de Chile envió este jueves un equipo de especialistas en búsqueda y rescate urbano a Venezuela, luego de los dos terremotos que golpearon a ese país y activaron una respuesta humanitaria internacional. El despliegue incluye brigadistas de Bomberos de Chile y equipamiento para labores en terreno.

El contingente viaja en un avión KC-135 de la Fuerza Aérea de Chile. En la aeronave también se trasladan el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y un funcionario de la Cancillería, quien estará a cargo de coordinar la logística de los equipos chilenos en Venezuela.

La delegación fue despedida por el biministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado; el canciller Francisco Pérez Mackenna, y el propio subsecretario Pavez. Alvarado señaló que, tras conocerse la emergencia, el Presidente Kast instruyó coordinar la ayuda con Relaciones Exteriores, Defensa y Senapred para materializar apoyo al pueblo venezolano.

El canciller Pérez Mackenna sostuvo que Chile se puso a disposición de Venezuela y destacó la experiencia nacional en este tipo de misiones. La Cancillería, además, habilitó formularios para buscar, localizar o reportar a ciudadanos chilenos que pudieran estar afectados por la emergencia.

Los formularios permiten elegir entre las opciones “Busco a una persona afectada” y “Estoy a salvo / Tengo información”. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, los datos entregados serán usados exclusivamente para contacto, orientación y asistencia.