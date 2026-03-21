Miles de mujeres se toman la noche: corrida busca reforzar seguridad y deporte femenino en Chile

En el marco del Mes de la Mujer, este sábado 21 de marzo se realizará una nueva edición de Women’s Night Out en Providencia, la única corrida nocturna del país exclusiva para mujeres. El evento proyecta reunir a 6.000 participantes en circuitos de 5K y 10K, consolidándose como una de las citas deportivas femeninas más masivas a nivel nacional.

La largada está fijada para las 20:30 horas, cuando ya haya caído la noche. Desde Plaza de la Aviación, las corredoras recorrerán la ribera del río Mapocho por Avenida Andrés Bello y Avenida Santa María, en un circuito que contará con iluminación, música y animación. Al finalizar, cada participante recibirá una medalla.

Un espacio para correr seguras

Organizada por Women 4 Sports y con el patrocinio de la Municipalidad de Providencia, la iniciativa surge como respuesta a una problemática extendida: la dificultad de muchas mujeres para entrenar con tranquilidad en horarios nocturnos.

“Women’s Night Out nació para inspirar y generar conciencia. Queremos que las mujeres puedan correr, caminar o entrenar en la ciudad con seguridad y confianza. Cuando miles de mujeres corren juntas de noche, el mensaje es muy potente”, explica Benjamín Moreno, socio fundador de Women4Sports.

Más que una corrida: comunidad y visibilidad

Más allá de lo deportivo, Women’s Night Out busca instalar una reflexión sobre el uso del espacio público por parte de las mujeres, promoviendo la seguridad y la apropiación de la ciudad durante la noche.

Por algunas horas, Providencia dejará de lado su ritmo habitual para convertirse en un punto de encuentro marcado por la energía colectiva y el sentido de comunidad.

“Quisimos que la polera fuera parte de la experiencia de la carrera, pero también que se transforme en una prenda que las corredoras puedan seguir usando en sus entrenamientos. Es una polera ultraliviana, con tecnología de ventilación que ayuda a mantener el cuerpo fresco incluso en recorridos más exigentes, y además fue diseñada pensando en quienes corren de noche, con colores y elementos que mejoran la visibilidad. La idea es que no sea solo la polera de la carrera, sino que las acompañe cuando salgan a correr en horarios similares, donde sentirse visibles y seguras también es importante”, explica Moreno.

Cortes de tránsito y desvíos en la comuna

El evento implicará una serie de modificaciones viales en Providencia. Entre los principales cortes, destaca Avenida Andrés Bello, entre Puente Pedro de Valdivia y Pío Nono, con desvíos hacia el oriente por Los Conquistadores y alternativas por Puente Pedro de Valdivia o Puente Loreto.

En Avenida Santa María, entre Pío Nono y Puente La Concepción, los desvíos se realizarán por Avenida Providencia, mientras que en Avenida Cardenal José María Caro, entre Purísima y Pío Nono, se habilitará tránsito por Purísima. A esto se suma el cierre de la salida 13 de la Autopista Costanera Norte, a la altura de La Concepción, durante el desarrollo de la actividad.

Además, el tramo de Avenida Andrés Bello entre Arzobispo y calle Huelén tendrá un cierre extendido desde las 13:00 hasta las 00:00 horas.

Desde la organización y autoridades hicieron un llamado a planificar los desplazamientos, considerar tiempos adicionales y privilegiar el transporte público, debido al alto flujo de participantes. Los horarios, indicaron, son referenciales y podrían variar según determinaciones de Carabineros.