Interrupción de “Crece con Orgullo” genera críticas y alerta por derechos de infancias trans

La caída temporal del sitio web del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) encendió la preocupación de organizaciones y activistas, al tratarse de una herramienta fundamental para el acceso a derechos de niños, niñas y adolescentes trans en Chile.

El programa, establecido por la Ley N°21.120, es un requisito para que menores de edad puedan iniciar el proceso de rectificación de nombre y sexo registral. Durante la tarde, su plataforma, conocida como “Crece con Orgullo”, dejó de estar disponible, generando críticas desde distintos sectores.

No obstante, tras las alertas levantadas por organizaciones de las diversidades sexogenéricas, el sitio volvió a estar operativo horas más tarde.

Antes de su reposición, desde la Fundación Iguales advirtieron sobre la gravedad de la situación. “Retirar información sobre un programa exigido por ley no es un ajuste administrativo, sino una señal preocupante sobre la disposición del Estado a garantizar derechos”, afirmó su directora ejecutiva, María José Cumplido.

La organización recalcó que el PAIG constituye un requisito legal para que adolescentes trans puedan avanzar en la rectificación de su identidad registral, por lo que la baja del sitio implicaría un retroceso en el acceso a derechos. “Eliminar información pública debilita el acceso a derechos”, enfatizaron.

El programa “Crece con Orgullo”, contemplado en la Ley de Identidad de Género, permite que niños, niñas y adolescentes cuya identidad de género no coincide con su sexo registral accedan a acompañamiento profesional. Este incluye orientación psicológica y asesoría biopsicosocial para su desarrollo integral.

La diputada Emilia Schneider también cuestionó lo ocurrido y aseguró que impulsarán acciones para resguardar la continuidad del programa.