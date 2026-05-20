Gobierno descarta indagar denuncia de Monsalve por irregularidades en sumario

El gobierno cerró la puerta a la petición del exsubsecretario Manuel Monsalve, quien pidió al actual subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), indagar irregularidades en el sumario administrativo abierto en su contra tras las acusaciones de abuso y violación presentadas por una subalterna ante el Ministerio Público.

Monsalve envió a Pavez un oficio de 11 páginas el 25 de marzo, pocos días después de la instalación del gobierno del Presidente José Antonio Kast. En el documento sostuvo que el inicio del sumario habría estado marcado por irregularidades, entre ellas una eventual falsificación de documentos públicos y la supuesta alteración de la fecha de la resolución que dio origen a la investigación administrativa.

El exmilitante socialista solicitó que la Subsecretaría instruyera un sumario e ingresara una denuncia ante el Ministerio Público por eventual falsificación de instrumento público. En su presentación afirmó que los antecedentes apuntaban a irregularidades administrativas graves y pidió activar mecanismos disciplinarios y penales.

Según conocedores de la respuesta, Pavez concluyó que no tiene margen para acceder a lo requerido, porque el sumario sigue vigente y está en manos de la Contraloría. En el Ejecutivo también advirtieron que Monsalve ya había llevado parte de esos planteamientos a tribunales, donde fueron rechazados debido a que la investigación administrativa aún no está cerrada.

En el entorno de Monsalve insisten en que no se han ponderado correctamente los antecedentes y esperan obtener más información mediante una solicitud por Transparencia Activa a la Subsecretaría del Interior. Con esos datos buscan reforzar su tesis y evaluar nuevas acciones, mientras se acerca la preparación del juicio oral.