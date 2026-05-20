Cadena de errores de la gestión de Steinert: “No hay un plan de seguridad”

En este nuevo Punto por Punto, Paulina de Allende-Salazar te cuenta que, pese a ser una de las urgencias y principales promesas de este Gobierno, no hay un plan estratégico para seguridad. Pero peor incluso es la seguidilla de errores de la ministra Steinert, quien parece no comprender su cargo.

Sin plan estratégico de seguridad

El Punto por Punto sostiene que, pese a ser una de las principales promesas del Gobierno de José Antonio Kast, aún no existe un plan estratégico claro en seguridad.

El Punto por Punto sostiene que, pese a ser una de las principales promesas del Gobierno de José Antonio Kast, aún no existe un plan estratégico claro en seguridad. Críticas al rol de Steinert

La nota plantea que la ministra Trinidad Steinert asumió sin comprender bien su cargo, que no es actuar como “sheriff” ni fiscal, sino coordinar el sistema de seguridad del país.

La nota plantea que la ministra Trinidad Steinert asumió sin comprender bien su cargo, que no es actuar como “sheriff” ni fiscal, sino coordinar el sistema de seguridad del país. Promesa difícil de cumplir

El primer error, según el análisis, fue prometer una recuperación rápida del control del territorio, el orden público y las fronteras sin tener preparada una estrategia para lograrlo.

El primer error, según el análisis, fue prometer una recuperación rápida del control del territorio, el orden público y las fronteras sin tener preparada una estrategia para lograrlo. Error comunicacional en Temucuicui

El ministerio publicó en redes que Steinert “salió con 5 detenidos” de Temucuicui, comparándola con el gobierno anterior. Luego borró el mensaje y reconoció que fue un error.

El ministerio publicó en redes que Steinert “salió con 5 detenidos” de Temucuicui, comparándola con el gobierno anterior. Luego borró el mensaje y reconoció que fue un error. Trabajo previo invisibilizado

La nota remarca que el operativo en Temucuicui fue resultado de una investigación extensa iniciada antes de la llegada de Steinert, no de una acción personal de la ministra. Si quieres leer la nota completa sigue este link: Cadena de errores de la gestión de Steinert: “No hay un plan de seguridad”