Homo/transfobia en Chile sube un 27% y marca récord: informe alerta quiebre del consenso en DD.HH.

El XXIV Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género alertó sobre un deterioro sostenido en la protección de las personas LGBTIQ+ durante 2025, año marcado por el quiebre del consenso político que entendía estos derechos como parte de los derechos humanos y no como una disputa ideológica.

Según el estudio del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), los casos y denuncias por discriminación en razón de orientación sexual, identidad y expresión de género crecieron un 27,1%, alcanzando 3.620 atropellos, la cifra más alta registrada hasta ahora y “que refleja un deterioro progresivo de los espacios de protección y resguardo de la igualdad para las personas LGBTIQ+”.

El informe añade que solo en 2025 se concentró el 23% de todos los casos documentados en los últimos 24 años, configurando un escenario que define como el año “del quiebre del consenso social, político e institucional que había permitido concebir los derechos de las personas LGBTIQ+ como parte indivisible y no ideologizada de los derechos humanos universales”.

Durante el periodo se consolidaron tendencias negativas como el aumento sostenido de la discriminación, nuevos retrocesos en derechos, “la focalización del odio en la población trans”, la “descentralización regional de la discriminación y el desplazamiento de buena parte de las hostilidades al espacio digital”. Todo ello, en un contexto de “inconsistencias y carencia de la densidad estatal”, particularmente desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, a diferencia del Judicial, donde se registraron avances.

“Así, el 2025 no fue únicamente un año de retrocesos, sino el momento en que se consolidó un cambio de clima: de la expansión progresiva de derechos a su disputa abierta; de la desideologización a la polarización; y de la promesa de igualdad a una etapa de vulnerabilidad e incertidumbres para las diversidades sexuales y de género”, concluye el informe, subrayando la necesidad de reafirmar que estos derechos “son, sin excepciones ni adjetivos, derechos humanos”, explica el texto.

Tipos de discriminación y alzas más críticas

Los 3.620 casos registrados se distribuyen en diversas categorías, destacando 2.860 declaraciones homo/transfóbicas, 320 exclusiones institucionales, 141 vulneraciones en entornos familiares o barriales y 93 abusos laborales, entre otros.

El mayor aumento se observó en detenciones o agresiones policiales arbitrarias, con un alza del 250%. Le siguieron las campañas homo/transfóbicas (+133%), la discriminación en acceso a bienes y servicios (+47,6%) y los discursos de odio (+41,3%).

Aunque hubo descensos en algunas categorías, como medios de comunicación y cultura (-66%) y marginación institucional (-26,6%), el informe advierte que estos datos deben relativizarse, ya que los aumentos se concentran en espacios clave de protección como familias, barrios, educación y trabajo.

Población trans: principal blanco de la discriminación

El estudio identifica a las personas trans como el grupo más afectado. “Durante 2025, la población trans fue el grupo más afectado por la discriminación, lo que evidencia una clara focalización del odio”, señala.

Este grupo concentró el 39,64% de los casos, con un aumento del 26,87%. En paralelo, los abusos contra personas gays crecieron 84,18%, mientras que los dirigidos a lesbianas aumentaron 43,22%. En tanto, el 45,71% de los casos afectó de forma transversal a toda la población LGBTIQ+.

Expansión territorial y auge del odio digital

El informe también advierte una descentralización de la discriminación. Si bien Valparaíso y la Región Metropolitana concentran la mayor cantidad de casos, ambas registraron bajas, mientras que en las otras 14 regiones aumentaron las denuncias.

“En las otras 14 regiones del país, en cambio, se registraron incrementos, lo que sugiere descentralización de las denuncias y un desplazamiento de las expresiones de odio hacia territorios donde las temáticas LGBTIQ+ tienen menor visibilidad y debate público”, indica.

Este fenómeno se vincula con el auge del odio en redes sociales: en 2025 se contabilizaron 2.860 discursos de odio, la cifra más alta registrada. “Ello confirma un desplazamiento ya consolidado de las campañas y arremetidas anti-derechos hacia el espacio virtual”, sostiene el estudio.

Quiebre del consenso y retrocesos institucionales

El informe identifica como uno de los hechos más graves del año la ruptura del consenso que desideologizaba los derechos LGBTIQ+. “la característica más grave del año 2025 (…) fue la ruptura del avance hacia un consenso clave para la promoción universal de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+: su progresiva desideologización y despartidización”.

En este contexto, acusa que distintos sectores políticos reintrodujeron una lógica de confrontación ideológica. “la ultraderecha y amplios sectores de la derecha (…) presionaron para ideologizar los derechos LGBTIQ+”, mientras que “un sector de la izquierda contribuyó a ese proceso” al impulsar enfoques también ideologizados.

Rol del Estado: avances judiciales y retrocesos políticos

El documento apunta a “inconsistencias y una preocupante carencia de densidad institucional”, con retrocesos impulsados principalmente desde el Ejecutivo y el Legislativo, especialmente en materias que afectan a la población trans.

Entre ellos, menciona la eliminación de financiamiento al Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y restricciones en su acceso, así como denuncias de discriminación dentro de organismos públicos.

En contraste, el Poder Judicial se posicionó como el principal garante de derechos, con fallos relevantes en materia de discriminación, crímenes de odio y protección de menores trans.