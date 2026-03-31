“MeToo Colombia”: ola de denuncias de acoso sexual a mujeres periodistas sacude a grandes medios

BBC Mundo habló con Catalina Botero, Mónica Rodríguez, Juanita Gómez, Paula Bolívar y Laura Palomino de forma virtual, mientras se reunían en un apartamento en Bogotá.

Catalina y Monica fueron las primeras en empezar a recibir denuncias en sus redes sociales. ¿Con qué se encontraron?

Catalina: Recibí testimonios de algunas personas que conocía, otras desconocidas y de personas que son de diferentes generaciones. Incluso una mujer que fue jefa mía se acercó a contarme su historia. Son historias impactantes de acoso e incluso abuso sexual. Se me hiela el cuerpo.

Entendí que estaba asumiendo una responsabilidad muy grande, que tenía en mis manos un montón de testimonios y que tenía que publicarlos porque en los medios de comunicación, cuando hay estos escándalos, lo primero que quieren hacer es bajarle la caña. Empecé a publicar los testimonios y eso generó otra ola de calor.

Mónica: A mí me empezaron a escribir una cantidad de personas no solamente en X, sino también en Instagram. Comenzaron a destaparse mensajes de muchas personas que trabajaron en Caracol. Periodistas, maquilladoras, personas que hacían parte de producción.

Una de ellas no solo sufrió acoso, sino que vivió algo que rayó en el abuso. Ha sido muy doloroso.

Y una vez lanzan su campaña #MeTooColombia y #YoTeCreoColega no han parado de recibir correos electrónicos con denuncias. ¿Qué patrones han identificado?

Mónica: A pesar de que son denuncias distintas, sí hay muchas coincidencias en nombres y son los mismos comportamientos.

Algo clave es que a la mayoría de personas que hablaron o contaron lo que les pasaba, no les prestaron atención. Hay también un patrón de encubrimiento.

La jerarquía. Abusos de cargos de poder, donde el agresor utiliza su influencia para condicionar la estabilidad laboral, el crecimiento profesional y el acceso a oportunidades. La reincidencia; varios de los testimonios coinciden en señalar a los mismos individuos a lo largo de décadas.

En cuanto al perfil de las víctimas, son principalmente mujeres en etapas de prácticas profesionales o recién graduadas. Se aprovecha su inexperiencia y el deseo de hacerse un nombre y la precariedad de sus contratos.

Hemos visto que la vulnerabilidad, la dependencia de una firma, o de una recomendación para entrar al gremio actúan como un mecanismo de silencio efectivo.

En cuanto al modus operandi , en los correos hemos identificado varios escenarios críticos, como cabinas de radio, ascensores, escaleras y oficinas privadas donde se busca el arrinconamiento.

También se habla de viajes de cubrimiento nacional e internacional en los que se aprovecha para atacar de forma sorpresiva, y del uso de mensajería, principalmente a través de Instagram.

Los testimonios coinciden en que las agresiones suelen empezar con un abuso verbal. Como “qué rica estás”, “ay, qué bonito te queda eso”, “qué bien se te ven las piernas”… y va aumentando.

Y también en que hay una normalización de esos comportamientos en las salas de redacción.

¿Cómo han vivido ustedes esa normalización de la que hablan en los espacios laborales del periodismo?

Paula: Lo que reportan las mujeres que nos han escrito es que en muchos casos los colegas varones que lo presenciaron, o estuvieron en medio de esas conductas, lo minimizaron diciendo que son coqueteos o chistes y dejando a la víctima aislada con comentarios como “ay, pero si es recocha”, “él es así, pasado, normal”.

Juanita: Por ejemplo, en su momento, alguien me dijo: “Usted no piense, su mente transparente, porque usted es presentadora”.

El ambiente empieza a ser hostil, se vuelven espacios donde no es segura la conversación ni la interacción.

Y es desde el lenguaje, desde ese primer momento en el que tú consideras a esa subalterna como inferior, de una u otra manera también estas permitiendo que ahora estemos llegando a este punto y hablemos directamente de acoso sexual.

Se han normalizado los espacios laborales en donde las mujeres, además de trabajar y vivir, tienen que estar proyectando escenarios del tipo: “¿Será que me visto de esta manera o mejor de otra?, ¿será que hablo de esta manera o de otra?, mejor evito caminar por este pasillo, mejor me hago amiga de ellos y me mimetizo”. Todo para intentar sobrevivir en medio de ambientes hostiles.

Ningún trabajo debería costarte ni tu tranquilidad, ni tu mentalidad, ni tu escala de valores, ni la manera en la que vistes o te comportas.

Y, sobre todo, no debería costarte la dignidad.

Ustedes también han llamado la atención sobre el silencio y el miedo a denunciar.

Paula: Encontramos que las oficinas de recursos humanos son entes pasivos o un lugar donde no se protege a la víctima. Suelen proteger la reputación del medio o la figura de poder involucrada.

Además, cuando la víctima rechaza las insinuaciones, el agresor pasa al acoso laboral. Cuando yo digo no quiero, no acepto y levanto la mano, empieza el acoso laboral hasta que me sacan o termino renunciando.

Catalina: Luego de ese acoso laboral puede llegar el ciberacoso también, que está muy presente en el gremio periodístico.

En mi caso, al no acceder a las pretensiones de uno de los acosadores, comenzó una campaña de difamación no solo al interior de la empresa, sino al exterior.

Paula: Otra de las dificultades a la hora de denunciar son las pruebas. Los agresores saben, por ejemplo, dónde está la cámara, o que las cabinas de audio suelen ser oscuras. Así que lo hacen en la oficina o en el cafecito que queda lejos.

Ese es uno de los mayores problemas de demostrar el acoso sexual en Colombia, pero hay procesos que se han logrado ganar ante la Justicia.

Ahora tenemos mujeres con nombre y apellido, y muchas están dispuestas a dar la cara y hablar.

Juanita: Extrañamente toda la atención recae sobre quienes deciden denunciar, versus las personas que generaron la agresión. Y por eso el reconocimiento es para esas jóvenes que decidieron denunciar y decidieron detonar todo esto.

Son unas revolucionarias con otra mentalidad. Es gracias a ellas que se abrió un poco esa grieta y que hoy estamos tramitando todo esto.

Ustedes han dicho que su objetivo es pasar de la denuncia a la acción. ¿Cómo planean hacerlo?

Paula: El plan de este movimiento tiene varias fases. La primera va a ser de análisis, de revisar qué es lo que tenemos.

La segunda, brindar un apoyo jurídico a las víctimas, que cada una nos diga qué quiere que hagamos con su testimonio. Solo nosotras tenemos acceso al correo, para que esto se haga de forma responsable.

Y la tercera fase será hacer un comunicado en conjunto sobre lo que encontramos, y dependiendo de la autorización de cada una de las mujeres y hombres. Porque también hay denuncias de hombres.

Es muy importante poder darle al país un consolidado de lo que logramos identificar.

¿Qué esperan que ocurra en los espacios laborales de los medios de comunicación para evitar situaciones como las que se denuncian?

Catalina: Nos han llegado preguntas sobre qué se considera acoso. Entonces, lo primero es la formación, tanto para hombres como para mujeres, para que conozcan qué es el acoso y cuáles son los límites.

Y lo segundo, rutas de atención, pero que sean efectivas, articuladas con algún ente de control.

Juanita: También es muy importante que haya un mea culpa real y auténtico por parte de los directivos de los medios de este país. A pesar de que medios internacionales han decidido visibilizar lo que para toda Colombia es evidente, muchos aquí ni siquiera han querido hacer al menos mención de esto.

Y no sé si es por acción o por omisión, pero mientras esa sea la manera de afrontar este tema, va a ser muy difícil que las cosas cambien. Ese sin duda tiene que ser el comienzo.

Laura: Yo hago un llamado a los directores de medios de comunicación, hombres que todavía en este momento están guardando silencio frente a esta situación.