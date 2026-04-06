7 mujeres exploradoras que están redefiniendo la aventura moderna

Zu Beck se dio cuenta muy pronto de que la mayoría de los aventureros que veía en la televisión eran hombres blancos de mediana edad. Aunque no se parecían en nada a ella, la inspiraron a tener una visión de cómo podría ser el mundo de la aventura si contara con más mujeres.

Zu Beck quería convertirse en una experta en expediciones largas, en solitario y a lugares remotos en entornos extremos. Poco a poco, paso a paso, empezó a convertir ese sueño en realidad.

Hoy en día, Zu Beck es YouTuber de viajes y aventuras y presentadora de la serie de National Geographic “Superskilled” (Superdotado).

El programa sigue a Zu Beck mientras explora habilidades humanas extraordinarias en algunos de los lugares más remotos del mundo, desde entrenarse como porteadora en el monte Kilimanjaro, correr 43 kilómetros en sandalias junto a los corredores rarámuri (tarahumaras) y pasar cinco días con los hadza, una de las últimas comunidades de cazadores-recolectores de la Tierra.

Una de sus aventuras más exigentes fue correr una ultramaratón de 515km en el Círculo Polar Ártico en invierno. Durante 10 días, Zu Beck arrastró un trineo completamente cubierto por la nieve y el hielo a temperaturas que bajaban hasta los -20°C y durmió en una tienda de campaña mientras luchaba contra los fuertes vientos, el frío, la oscuridad y el dolor físico.

Su próximo libro, “The Wilder Way” (La Forma Más Salvaje), explora sus expediciones en solitario y su decisión de emprender viajes de larga distancia y autosuficientes en entornos extremos.

Lucy Shepherd: exploradora, cineasta y escritora

Tras años de dificultades para integrarse en el colegio, Shepherd se propuso un reto: apuntarse a un curso de supervivencia y aventura en Escocia. Pronto se dio cuenta de que se sentía realizada como líder de expediciones.

Luego, Inspirada por la libertad y la perspicacia de la nueva generación de jóvenes aventureros de la televisión como Bear Grylls, no tardó en empezar a escribir su propia lista de cosas para hacer antes de morir.

Hoy en día, Shepherd emprende largas expediciones a pie por algunos de los entornos más remotos del mundo, desde la selva amazónica hasta las regiones polares, y suele trabajar en estrecha colaboración con comunidades indígenas y locales.

En 2021, viajó con un equipo a lo más profundo de las selvas de Guyana para cruzar las montañas Kanuku de este a oeste en un ambicioso viaje de 400 km en 50 días. El objetivo no era simplemente convertirse en la “primera”, sino concienciar sobre lo que se puede lograr cuando se protege la tierra.

Shepherd graba ella misma sus viajes para la televisión, entre los que se incluyen “Secret Amazon: Into the Wild” (El Amazonas secreto: En la naturaleza salvaje), de Canal 4, y el próximo a estrenarse: “Secret Africa: Into the Wild” (África secreta: En plena naturaleza).

En expediciones anteriores ha quedado varada durante dos semanas en el monte Denali a temperaturas de −40°C y ha colaborado con organizaciones medioambientales en la Amazonía peruana.