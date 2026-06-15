Cineteca de la Universidad de Chile digitalizará histórico documental El Niño Dios de Sotaquí

En un esfuerzo fundamental por salvaguardar la memoria fílmica y las tradiciones del norte de Chile, la Cineteca de la Universidad de Chile asumirá la tarea de digitalizar el emblemático documental El Niño Dios de Sotaquí, obra del destacado realizador ovallino Sergio Olivares.

Este año, el documental cumple 27 años. Realizado en 1999, desde esa fecha ha tenido un recorrido exitoso por festivales nacionales como FIDOCS y otros internacionales como El Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba. La particularidad de este largometraje documental radica en que fue filmado íntegramente en formato de 16 mm. Y también en que es la única película en ese formato en el entorno de la Región de Coquimbo.

Recordemos que en aquellos años aún no estaba masificado el cine digital y las obras se realizaban en el formato de cine de 16 o 35 mm. El documental de Olivares forma parte del llamado cine chileno posdictadura.

El reestreno de esta pieza en formato digital permitirá a las nuevas generaciones reencontrarse con un valioso registro histórico, antropológico y cinematográfico de la Región de Coquimbo.

El trabajo técnico estará a cargo de un equipo especializado de la Cineteca de la Universidad de Chile, institución líder en la conservación del cine nacional, bajo la dirección de su coordinador, el académico y especialista en restauración audiovisual Luis Horta. El proceso consistirá en la estabilización física del material original, su digitalización en alta resolución y una posterior corrección que optimizará su calidad visual y sonora sin alterar la esencia de la obra original.

“Para la Cineteca de la Universidad de Chile es un deber y un orgullo descentralizar el rescate patrimonial. El trabajo de Sergio Olivares no solo posee un valor cinematográfico incalculable, sino que es el espejo de una comunidad, de su fe y de su historia. Digitalizar El Niño Dios de Sotaquí es devolverle a la Región de Coquimbo una parte fundamental de su identidad“, señaló Luis Horta.

Un hito de la identidad ovallina

Dirigido por Sergio Olivares, El Niño Dios de Sotaquí documenta la masiva festividad religiosa que año tras año congrega a miles de fieles y bailes chinos en la localidad de Sotaquí, comuna de Ovalle. El documental captura no solo la devoción popular, sino también el paisaje social, arqueológico y etnográfico , la atmósfera de una época, convirtiéndose en un documento histórico de valor excepcional para la provincia del Limarí. Una de las premisas de la idea original era develar el mestizaje de la zona. Gabriela Mistral llamó a este proceso como una experiencia de violencia racial.

Por su parte, el realizador Sergio Olivares manifestó su satisfacción por este hito: “Para mí es un sueño cumplido lograr este objetivo, que estaba pendiente en el sentido de que había que ponerse al tono de la época tecnológica que vivimos y también que viene a marcar el desarrollo de la historia del cine regional”.

Una vez concluido el proceso de digitalización, se planificarán exhibiciones gratuitas tanto en la Región de Coquimbo como en Santiago, con el fin de devolver la obra a la comunidad que le dio vida y asegurar su libre acceso para investigadores, estudiantes y el público general.