De esperma de salmón a excrementos de aves: qué dice la ciencia tras virales rutinas de skincare

Sin embargo, la ciencia dermatológica moderna sugiere que al menos algunas de estas antiguas terapias de belleza han perdurado, con ingredientes como la cúrcuma, la hierba tigre y las algas marinas presentes en productos actuales gracias a sus efectos antiinflamatorios e hidratantes para la piel.

En 2022, un estudio examinó diversas prácticas de cuidado de la piel de la Italia del siglo XII, citadas en los escritos de la renombrada médica medieval Trota de Salerno.

Los investigadores observaron que muchos de los ingredientes sugeridos, como las habas y el vinagre, se consideran ahora eficaces para la limpieza facial, la exfoliación y el tratamiento de la piel seca. Un extracto de aceite de tártaro, llamado ácido tartárico, por ejemplo, es ahora un ingrediente común en el cuidado de la piel moderno.

Tratamientos faciales de geisha y mascarillas menstruales

No se trata solo de plantas, hierbas y minerales que se encuentran en la naturaleza. El llamado “tratamiento facial de geisha” consiste en tomar excremento de ruiseñor, desinfectarlo con luz ultravioleta potente, mezclarlo con otros productos químicos como un exfoliante y un iluminador, antes de aplicarlo como mascarilla facial.

Esta técnica coprocéntrica tiene su origen en un descubrimiento japonés de hace siglos: que las heces del ruiseñor japonés podían usarse como quitamanchas en los tejidos.

Esto llevó a que las artistas japonesas utilizaran sus excrementos para blanquear la piel y desmaquillarse.

Hoy en día, es popular en diversas clínicas de todo el mundo como método para aclarar la piel, y, de nuevo, podría haber una base científica sólida detrás de ello. Según Zeichner, los ruiseñores dejan concentraciones particularmente altas de urea en sus excrementos, una sustancia química con propiedades suavizantes tan potentes que se incorpora comúnmente a las cremas hidratantes.

También contiene altas concentraciones del aminoácido guanina. “Se ha demostrado que los aminoácidos tienen beneficios hidratantes e iluminadores”, afirma Zeichner.

“Pero es importante aclarar que estos tratamientos utilizan excrementos de ruiseñor purificados y modificados. No se trata simplemente de recoger excremento de pájaro de la calle y frotárselo en la cara”.

Otro punto importante a destacar es que muchos estudios sobre estos tratamientos han sido financiados por la industria de la belleza o realizados por científicos empleados directamente por estas empresas.

Sin embargo, los investigadores se muestran menos entusiasmados con otro supuesto tratamiento casero para el cuidado de la piel que se ha vuelto viral en TikTok: las mascarillas menstruales, o mascarillas faciales con sangre menstrual.

Si bien un estudio de 2018 sugirió que el plasma derivado del flujo menstrual podría mejorar la cicatrización de heridas en comparación con el plasma sanguíneo común, Beibei Du-Harpur, investigadora de dermatología en el King’s College de Londres, no está convencida.

“Ningún médico recomendaría jamás algo así”, afirma Du-Harpur. “Creo que es solo una de esas tendencias de TikTok que ha surgido por el factor sorpresa y el afán de conseguir visualizaciones”.

Tratamientos faciales “vampiros” y plasma rico en plaquetas

Du-Harpur es más optimista sobre el potencial de las inyecciones de plasma rico en plaquetas (PRP), a veces denominadas “tratamientos faciales vampiros”, para el rejuvenecimiento de la piel.

Este procedimiento consiste en extraer la propia sangre del paciente y utilizar una centrífuga para separarla en fracciones. Este proceso ayuda a concentrar la cantidad de factores de crecimiento -un grupo especial de proteínas que instruyen a las células para que crezcan, se dividan y se reparen- en el plasma, antes de inyectar la sangre de nuevo en la piel del rostro mediante microagujas.

El potencial de aprovechar los propios factores de crecimiento del cuerpo de forma regenerativa está generando un gran interés en diversas áreas de la medicina, desde el tratamiento de la osteoartritis y otros problemas articulares hasta la alopecia y la cicatrización de heridas.

Si bien la evidencia sobre su efecto en la salud de la piel es contradictoria, algunos estudios han demostrado que mejora la elasticidad de la piel en personas de entre 50 y 60 años, y reduce las arrugas y la pigmentación.

“Existe una gran variabilidad en la eficacia del PRP en cada persona”, afirma Du-Harpur.

Explica que esto se debe a las diferencias en las máquinas utilizadas para el proceso de centrifugación y a que algunas personas pueden tener concentraciones más altas o más bajas de factores de crecimiento, o diferentes tipos de factores de crecimiento concentrados naturalmente en su sangre.

“Por lo tanto, a veces se demuestra que es bastante eficaz, otras veces no tanto”, concluye Du-Harpur.

El futuro del cuidado de la piel

Si bien incluso las tendencias más extravagantes en el cuidado de la piel pueden tener algún respaldo científico, los científicos creen que las opciones para la próxima generación de terapias para el cuidado de la piel implicarán, entre otras cosas, encontrar nuevas formas de optimizar la suplementación con colágeno.

Un estudio reciente financiado por la industria utilizó suplementos con aminoácidos especialmente diseñados para reemplazar el colágeno.

Estos suplementos no solo mejoraron la textura, la hidratación y la elasticidad de la piel a lo largo de seis meses, sino que también redujeron la edad biológica promedio en 1,4 años, según pruebas de ADN realizadas en la saliva de los pacientes.

Los investigadores concluyeron que los suplementos de colágeno con este equilibrio particular de aminoácidos podrían mejorar no solo la salud de la piel, sino también otros aspectos de la salud en general.

Los hallazgos coinciden con investigaciones que demuestran que la piel tiene un papel hasta ahora poco reconocido en la salud general del cuerpo, a través de procesos como la inflamación, pero el estudio concluyó que se necesita mucha más investigación sobre los procesos involucrados.

Otras terapias novedosas exploran formas innovadoras de manipular el microbioma cutáneo, las poblaciones de microbios invisibles que viven en nuestro rostro y contribuyen significativamente a la inflamación de la piel.

Entre los posibles tratamientos se incluyen prebióticos diseñados para nutrir las bacterias beneficiosas del microbioma cutáneo, así como postbióticos, las sustancias químicas producidas naturalmente por las bacterias, explica Zeichner.

El año pasado, investigadores surcoreanos publicaron el descubrimiento de una bacteria presente en la sangre que produce postbióticos potencialmente útiles, capaces de reducir la inflamación, el estrés oxidativo y el daño al colágeno en las células de la piel, aunque solo en cultivos celulares.

Sin embargo, para consolidarse como tratamiento, afirma Zeichner, cualquier nuevo régimen de cuidado de la piel debe demostrar ser más eficaz que cualquiera de las soluciones tradicionales disponibles comercialmente desde hace décadas.

“La pregunta sigue siendo: ¿ofrecen realmente los tratamientos de moda mejores beneficios que los productos tradicionales para el cuidado de la piel que tenemos en el mercado?”, comenta Zeichner. “Esa es una incógnita”.

En lugar de gastar US$500 en un tratamiento facial para una mejora puntual en la hidratación y luminosidad, Zeichner prefiere que se siga una rutina constante con protector solar por la mañana para proteger la piel del daño ambiental.