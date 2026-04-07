Estudio revela brecha salarial de hasta 25% en gerencias legales en Chile

Aunque la presencia de mujeres en cargos legales ha crecido en los últimos años, las diferencias salariales siguen marcando el ritmo del sector. Un reciente informe evidencia que, en Chile, los hombres continúan percibiendo ingresos significativamente superiores en puestos equivalentes de alta responsabilidad.

La brecha salarial de género sigue siendo una realidad en el mercado laboral chileno, incluso en posiciones de alta responsabilidad. Así lo muestra la Guía Salarial 2025 elaborada por Idealis Legal Recruitment, que detectó que los gerentes legales hombres perciben, en promedio, un 25% más de ingresos que sus pares mujeres en el mismo cargo.

Según el reporte, la mediana salarial alcanza los $6.500.000 líquidos para mujeres, mientras que en el caso de los hombres llega a $8.100.000. Aun así, el estudio destaca que la brecha se ha reducido en torno a 10 puntos porcentuales respecto de la edición anterior, lo que sugiere avances graduales en el sector.

Más participación femenina, pero menor acceso a los tramos altos

El informe también da cuenta de un aumento en la participación femenina en cargos de gerencia legal. De hecho, el sueldo medio de las mujeres en estos roles creció un 10% durante 2024, lo que evidencia un mayor posicionamiento dentro del mercado.

Sin embargo, esta mejora no se traduce de forma equivalente en los niveles más altos de remuneración. Uno de los datos más relevantes del estudio indica que, por cada 10 hombres con sueldos superiores a $10 millones líquidos mensuales, solo hay dos mujeres en ese rango.

Esto refleja que, aunque hay avances en inserción y desarrollo, persisten barreras en el acceso a los tramos de mayor compensación económica.

Factores que influyen en la diferencia de ingresos

Más allá del salario base, el análisis apunta a múltiples factores que inciden en las diferencias de remuneración dentro del sector legal corporativo. Entre ellos destacan el tamaño de la empresa, la industria, el nivel de responsabilidad del cargo y si este tiene alcance regional.

En este último punto, el estudio señala que los gerentes legales con funciones regionales reciben, en promedio, un 30% más de remuneración que aquellos con responsabilidades locales, pudiendo alcanzar diferencias de hasta un 40% en los niveles más altos.

Estos elementos evidencian que la discusión sobre equidad salarial no solo pasa por el género, sino también por quiénes acceden a los cargos estratégicos mejor remunerados.

Estructuras más complejas, pero con brechas persistentes

El informe amplió su análisis a más de 400 profesionales e incorporó por primera vez datos sobre subgerencias, jefaturas y segundas líneas, lo que permite observar una mayor sofisticación en la estructura de las áreas legales en empresas chilenas.

En este contexto, el sueldo promedio de los gerentes legales se sitúa en $7.800.000 líquidos mensuales, mientras que las segundas líneas alcanzan cerca de $5.900.000.

Este desarrollo organizacional convive, sin embargo, con una brecha de género que sigue siendo visible, especialmente en los niveles superiores de la escala salarial.

Especialistas coinciden en que la brecha salarial no solo refleja diferencias de ingresos, sino también desigualdades en reconocimiento, desarrollo de carrera y acceso a posiciones de liderazgo.

En ese sentido, el desafío para el mercado legal corporativo no se limita a reducir las diferencias actuales, sino a avanzar hacia criterios más transparentes y comparables en materia de compensación, promoción y oportunidades profesionales.

Si bien los avances muestran una tendencia positiva, los datos evidencian que la equidad salarial sigue siendo una tarea pendiente en uno de los sectores más estratégicos del mundo corporativo chileno.