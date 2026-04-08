“Sientes que estás en una trampa de la que no puedes escapar”: mujeres arrepentidas de ser madres

Las mujeres que me contactaron solo accedieron a hablar de sus sentimientos bajo condición de anonimato, por temor a ser juzgadas duramente y porque sus familias no lo saben.

Carmen expresó tímidamente su arrepentimiento en un foro general de madres hace unos años y cuenta que, si bien algunas personas fueron comprensivas, otras reaccionaron como si fuera “un monstruo”.

La presión extrema y el sacrificio que puede implicar la maternidad se ponen de manifiesto en la película If I Had Legs I’d Kick You (“Si tuviera piernas, te patearía”), que este año estuvo nominada a un Oscar.

La actriz Rose Byrne ofrece una interpretación visceral de una madre agotada que se siente sola en su lucha por satisfacer las necesidades de su hija y mantener a flote la estructura de la vida familiar.

Carmen se identifica con los temas de la película.

“La maternidad es un trabajo interminable que haces incluso cuando no quieres, porque una personita depende de ti”, dice. “Sientes que estás en una trampa de la que no puedes escapar”.

Carmen es totalmente sincera sobre lo “devastador” que le resulta ser madre. Pero hay una alegría palpable en su voz cuando le pregunto por su hijo, Teo, cuyo nombre hemos cambiado.

“Teo no tiene nada que ver con mi arrepentimiento; es un niño fantástico y adorable, y lo amo con locura”, expresa Carmen.

“Daría mi vida por él sin dudarlo. Es amable, tranquilo y un estudiante brillante”.

No es falta de amor

La psicoterapeuta Anna Mathur señala: “A menudo, cuando las mujeres se sienten lo suficientemente seguras como para hablar sobre el arrepentimiento maternal, lo que surge no es la falta de amor, sino una sensación de aislamiento, agotamiento o pérdida de identidad”.

Para Carmen, quien se describe a sí misma como perfeccionista, la responsabilidad de criar a “un buen ciudadano, una persona buena y feliz” es una carga muy pesada.

Carmen se prometió a sí misma que Teo nunca se sentiría como ella se sintió de niña.

La madre relató que proviene de un entorno pobre y disfuncional, “donde la violencia era el lenguaje predominante” y nunca se sintió amada.

Al principio, ser madre era “una alegría”, afirma. Teo dormía bien y ella disfrutaba de los días que pasaba cuidando a su bebé durante su baja por maternidad.

Pero todo cambió cuando su hijo comenzó a mostrar serios retrasos en el desarrollo y “cada momento cotidiano se convirtió en un caso de observación y preocupación”, dice.

“Me sentía tan culpable”, señala, “y me preocupaba que su vida se convirtiera en una lucha”.