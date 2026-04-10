¿Por qué las mujeres dan a luz acostadas sobre la espalda pese a que no es la posición más adecuada?

Solo en los últimos 300 o 400 años las mujeres han dado a luz, en su mayoría, tumbadas de espaldas. Esto se debe a un francés llamado François Mauriceau, quien afirmó que la posición reclinada resultaría más cómoda para la mujer embarazada y más práctica para el médico que la atendía (ya se estaba gestando un movimiento para prescindir de las parteras y contar, en su lugar, con cirujanos varones presentes en los partos).

Mauriceau, un destacado obstetra que defendió la necesidad de una formación obstétrica organizada con énfasis en la anatomía, consideraba el embarazo como una enfermedad.

En su libro de 1668 “Las enfermedades de las mujeres embarazadas y en el puerperio”, Mauriceau escribió: “Lo mejor y más seguro es dar a luz en la cama, para evitar las molestias y el trabajo de tener que ser trasladada allí después”.

Sin embargo, algunos estudiosos sostienen que el cambio en la posición de parto podría deberse, en realidad, a otro francés que vivió en la misma época que Mauriceau: el rey Luis XIV.

“Dado que, según se dice, a Luis XIV le gustaba ver dar a luz a las mujeres, le frustraba que la visión del parto quedara obstaculizada cuando este tenía lugar en un taburete de parto, por lo que promovió la nueva posición reclinada”, escribió Lauren Dundes, profesora de sociología en el McDaniel College de Maryland, EE.UU., en su artículo de 1987 sobre la evolución de las posiciones de parto.

“Se desconoce la influencia de la política del rey, aunque el comportamiento de la realeza debió de afectar a la población en cierta medida”, añadió. “La supuesta exigencia de cambio por parte de Luis XIV coincidió con el cambio de postura y bien podría haber sido un factor determinante”.

Independientemente de cómo se llegara a la práctica de que las mujeres dieran a luz boca arriba, la tendencia se mantuvo en detrimento de su experiencia de parto. “El parto se ha institucionalizado, con un declive de opciones como el parto en casa que resulta más propicio para muchas mujeres que desean un parto fisiológico o natural”, afirma Balaskas.

¿Qué dice la ciencia?

La razón principal por la que las mujeres han dado a luz en posición erguida durante miles de años es sencilla: la gravedad. El bebé tiene que descender por el canal del parto, y la gravedad favorece este proceso. Se ha demostrado que, si se les deja actuar por sí mismas, las mujeres se inclinan instintivamente hacia delante durante el parto —y no hacia atrás—, adoptando posturas como ponerse en cuclillas, apoyarse con las manos y las rodillas o apoyarse contra un mueble bajo.

Una revisión realizada en 2013 de 25 estudios en los que participaron más de 5.200 mujeres, señaló que otros resultados importantes para las mujeres que dieron a luz en posición vertical y con libertad de movimiento, en lugar de tumbadas en la cama, incluían “una reducción del riesgo de parto por cesárea, un menor uso de la epidural como método de alivio del dolor y una menor probabilidad de que sus bebés fueran ingresados en la unidad neonatal”.

La revisión encontró, también, que se necesitaban más investigaciones sobre las mujeres de grupos de alto riesgo, ya que algunos estudios han demostrado un aumento de la pérdida de sangre en las posiciones de parto de pie.

También se ha descubierto que las posturas verticales durante el parto reducen la duración del parto.

“Dar a luz en posición vertical tiene ventajas tanto para la madre como para el bebé”, escribió Dahlen en 2013. Enumeró una serie de beneficios, entre los que se incluyen contracciones más eficaces, menos dolor para la madre, menos partos con fórceps, ventosas y episiotomías, así como una mejor oxigenación del bebé en el útero materno, ya que la aorta no queda comprimida por el útero.

En 2011, Dahlen y sus colegas llevaron a cabo un estudio con mujeres en trabajo de parto para comprender si el entorno del parto influía en la postura que adoptaban al dar a luz. Analizaron dos entornos: los centros de maternidad, donde se disponía de material de apoyo como pelotas, taburetes de parto y pufs, y las salas de partos, donde la única opción era una cama de hospital.