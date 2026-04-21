Marín marca giro en Ministerio de la Mujer y fija “sello de realismo y no un sesgo ideológico”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, marcó distancia del concepto de feminismo y definió el enfoque de su gestión como “realista”, en medio de cuestionamientos por la situación de Prodemu y ajustes en el Sernameg.

En entrevista con T13 Radio, la secretaria de Estado aseguró que su administración no se rige por etiquetas ideológicas. “Cada gobierno puede trazar y quizás adoptar la consigna que busque; el gobierno anterior se consignó feminista y en todo su derecho está bien que cada uno tome la urgencia o la prioridad que guste. Este ministerio va a tener un sello de realismo y no un sesgo ideológico”, afirmó.

Consultada por la ausencia del término feminismo en su discurso, Marín fue enfática y explicó que en “cada gobierno puede adoptar la consigna que quiera. Nosotros no buscamos chapas”. En esa línea, detalló que su gestión se estructura en tres ejes: impulso al empleo femenino, prevención de la violencia contra las mujeres y mejora en el acceso a la salud a través de coordinación interministerial.

La ministra sostuvo que estas prioridades responden a necesidades levantadas en terreno más que a definiciones doctrinarias. “Que una mujer pueda insertarse en el mundo laboral es algo necesario y urgente”, señaló.

En la misma entrevista, la autoridad abordó la compleja situación financiera de Prodemu, indicando que la fundación arrastra un déficit estructural cercano a los $1.500 millones desde 2023. Si bien descartó su cierre, reconoció dificultades administrativas. “Estamos heredando una situación compleja, con gastos que no se pueden acreditar con fondos públicos”, indicó.

Ajuste de 3% en Ministerio de la Mujer prioriza programas y recorta gastos no ejecutados

Bajo este sentido, Marín confirmó este martes que su cartera aplicará un recorte presupuestario de 3%, en línea con lo solicitado por el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En conversación con T13 Radio, la secretaria de Estado explicó que el ajuste se concentrará en recursos no comprometidos y saldos sin ejecutar. “Estamos ajustando en convenios que no han sido comprometidos y también con saldos no ejecutados, especialmente en los meses de enero, febrero y marzo, donde existía presupuesto, pero nadie lo utilizó. También hay programas que no se firmaron, por ahí está nuestro ajuste”, señaló.

“Con esto llegamos al 3%, con mucho esfuerzo”, aseguró.

La autoridad precisó que la reducción también considera ítems operativos. “los bienes, servicios informáticos, viáticos”.

Pese al recorte, Marín enfatizó que la prioridad es resguardar los programas dirigidos a mujeres. “Estamos haciendo un ajuste porque nuestra idea es no tocar los programas que son tan útiles para las mujeres, como el programa 4.7, como el programa Mujeres Jefas de Hogar, como el programa Mujer Emprende. Estamos muy pero muy enfocados en no tocar este tipo de programas, mucho menos los que previenen la violencia contra la mujer”, afirmó.

“Entonces nuestro esfuerzo, de verdad, y felicito a nuestro equipo, ha sido grande porque nuestra propuesta no contempla una reducción en ese tipo de programas”, cerró la ministra.