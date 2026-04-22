Julieta Martínez gana el Premio Juvenil WIN WIN 2026 y refuerza liderazgo global en sostenibilidad

La activista chilena Julieta Martínez Oyarzún, fundadora de Tremendas y una de las voces jóvenes más influyentes en cambio climático y equidad de género, fue anunciada como ganadora del Premio Juvenil WIN WIN 2026, uno de los reconocimientos globales más relevantes en sostenibilidad.

El galardón fue dado a conocer este martes 21 de abril en el marco del Gothenburg Sustainability Summit 2026, instancia que reúne a líderes, expertos y agentes de cambio de todo el mundo. La ceremonia de premiación se realizará en octubre en Gotemburgo, Suecia, donde la joven viajará para recibir un reconocimiento que, en su categoría principal, ha distinguido en años anteriores a figuras como Al Gore y Kofi Annan.

El Premio Juvenil WIN WIN, que contempla 100.000 coronas suecas, se entrega junto al Premio WIN WIN internacional, considerado un referente global en sustentabilidad desde el año 2000. En esta edición, el foco está puesto en “Sociedades con igualdad de género”, relevando el rol de las mujeres en el desarrollo sostenible, la resiliencia democrática y la construcción de paz.

Con 22 años, Martínez, estudiante de Antropología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha construido una trayectoria marcada por el activismo temprano. Fundó Tremendas a los 15 años, organización presente hoy en 20 países que promueve el liderazgo de niñas y jóvenes en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su compromiso comenzó a los 10 años, a partir de su experiencia como persona con diabetes insulinodependiente, desde donde impulsó demandas por acceso equitativo a la salud.

A través de Tremendas ha liderado iniciativas como la academia climática “Climáticas”, que ha formado a cientos de jóvenes en América Latina, fortaleciendo su participación en espacios de incidencia. Su trabajo ha sido destacado por medios internacionales como Financial Times, BBC y The Washington Post, consolidándola como una referente global en la intersección entre acción climática y equidad de género.

Entre sus hitos figuran participaciones en cumbres como la COP25 y la COP26, además de instancias de alto nivel en la Asamblea de Naciones Unidas. También fue la primera joven chilena y latinoamericana en integrar la Youth Task Force de ONU Mujeres en el proceso Beijing+25, donde fue oradora principal junto a Hillary Clinton. Actualmente forma parte de la Red de Mujeres Líderes de Naciones Unidas en un consejo permanente.

Su trayectoria ha sido reconocida en distintos espacios internacionales. En 2025 fue finalista global del Premio Princesa de Girona y distinguida en Londres por la organización Women of the Future y Financial Times como una de las mujeres con mayor proyección. Ese mismo año, la firma Cartier la seleccionó como una de las diez figuras para integrar una exposición permanente en el Women’s Pavilion de la Expo Osaka 2025, en Japón.

En el ámbito editorial, en 2022 publicó el libro No soy Julieta (Alfaguara), es columnista de El País y coautora de un artículo junto a Helen Clark y Anthony Costello en la revista científica The BMJ.

“Por medio de Tremendas, Julieta Martínez ha entregado a mujeres jóvenes y niñas -demasiado a menudo invisibilizadas en los espacios donde se ejerce el poder y se moldea el futuro- las herramientas y la comunidad necesarias para transformar la frustración y la ansiedad frente a la crisis climática en un verdadero impulso de cambio. Ella deja en claro que la igualdad de género y la justicia climática son inseparables, y que el liderazgo de las mujeres jóvenes es un requisito absoluto para un futuro sostenible. Con este premio, el jurado desea honrar la capacidad de Julieta Martínez para hacer que el activismo climático sea accesible y esperanzador, y para mover a más personas de las pancartas a la acción”, afirma Johan Holmen, presidente del jurado del Premio Juvenil WIN WIN.

Por su parte, Julieta Martínez afirmó que “este reconocimiento es profundamente significativo para mí porque refuerza algo en lo que creo firmemente: en contextos como América Latina, avanzar en igualdad de género no se trata de caridad ni de compasión, sino de transformar la manera en que entendemos el poder y quiénes pueden liderar. Con demasiada frecuencia, las niñas y mujeres jóvenes son vistas únicamente como víctimas de las crisis que las afectan -desde el cambio climático hasta la migración o la inestabilidad política- cuando en realidad ya son agentes activas de cambio dentro de sus comunidades. Necesitamos cambiar la narrativa, hacia una en la que ellas cuenten sus propias historias y escriban sus propios futuros”.

En esta edición, el reconocimiento principal recayó en la Dra. Alaa Murabit, estratega global que ha promovido el liderazgo de las mujeres en ámbitos de paz y seguridad, además de fundadora de La Voz de las Mujeres Libias. Entre las finalistas también destacó la activista pakistaní Malala Yousafzai, reforzando el carácter internacional del Premio WIN WIN como plataforma para visibilizar liderazgos transformadores.