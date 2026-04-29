Japón ofrece hasta 20 mil yenes por usar apps de citas para enfrentar la baja natalidad

Japón sigue explorando alternativas para enfrentar la sostenida caída de nacimientos, y una región del país optó por una medida poco convencional: entregar dinero a jóvenes solteros que utilicen aplicaciones de citas.

La iniciativa se implementó en la prefectura de Kochi, en el suroeste del país, donde las autoridades buscan fomentar la formación de parejas estables y, a largo plazo, revertir la baja natalidad.

Apoyo económico para encontrar pareja

Según reportes internacionales, el programa contempla ayudas de hasta 20.000 yenes anuales (cerca de $112 mil pesos chilenos) para personas solteras que utilicen plataformas de citas aprobadas o servicios profesionales de emparejamiento.

La política apunta a cubrir parte de los costos asociados a la búsqueda de pareja, un factor que, según las autoridades locales, puede desincentivar a los jóvenes.

La iniciativa está dirigida a hombres y mujeres solteros que cumplan con ciertos requisitos:

Tener entre 20 y 39 años

Residir en la localidad de Kochi

Usar plataformas reconocidas por el Gobierno

La medida se enmarca en un escenario demográfico complejo para Japón, marcado por una baja tasa de natalidad, un acelerado envejecimiento de la población, la disminución de matrimonios y una reducción de la población activa. En 2024, el país volvió a registrar mínimos históricos en nacimientos.

Chile: crecimiento acotado y posterior descenso

En contraste, Chile aún proyecta crecimiento poblacional en el corto plazo. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estimó que el país alcanzará 20.150.948 habitantes en junio de 2026, con un peak de 20.643.490 en 2035.

Sin embargo, las proyecciones indican que a partir de 2036 la población comenzará a disminuir gradualmente, llegando a 16.972.558 personas en 2070, reflejando una tendencia que, aunque más tardía, también apunta al envejecimiento y la desaceleración demográfica.