“No dejes en visto las ITS”: campaña en el Metro busca impulsar testeo y romper el estigma

Con mensajes directos en estaciones clave del transporte capitalino, AHF Chile impulsa una campaña que busca promover el testeo, el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamiento gratuito frente al alza sostenida de infecciones de transmisión sexual y la baja percepción de riesgo.

Un mensaje breve, claro y difícil de esquivar comenzó a aparecer en el Metro de Santiago: “No dejes en visto las ITS”. Inspirada en el lenguaje cotidiano de las plataformas digitales, la frase forma parte de una campaña de AIDS Healthcare Foundation (AHF) Chile que busca visibilizar el aumento de estas infecciones en el país y fomentar una mayor conciencia sobre la salud sexual.

La iniciativa se despliega en estaciones de alto flujo, Hospitales, Avenida Matta y Plaza de Armas, e invita a las personas a informarse, testearse y acceder a tratamiento oportuno. Más allá de la prevención, el foco está en derribar prejuicios y advertir que muchas ITS pueden cursar sin síntomas.

“Hoy tenemos un escenario en que varias infecciones están aumentando, especialmente entre jóvenes, pero siguen siendo poco conversadas. Muchas veces las personas no consultan porque no tienen síntomas o por temor al juicio”, explicó Carlos Becerra, médico especialista en salud pública y director de AHF Chile. “Por eso hablamos de no ‘dejarlas en visto’, ignorarlas no las hace desaparecer”, agregó.

ITS en aumento

Las cifras respaldan la alerta. En la última década, la sífilis ha registrado un incremento sostenido en Chile, con un alza superior al 40% en la tasa de casos notificados. La gonorrea, por su parte, afecta principalmente a personas entre 20 y 39 años, con mayor concentración en hombres. A ello se suma un desafío persistente: muchas infecciones no presentan síntomas en sus etapas iniciales.

“Una de las principales dificultades es que varias ITS son asintomáticas o presentan molestias leves que se normalizan. Eso retrasa el diagnóstico y, en consecuencia, el tratamiento”, explica Becerra. “Cuando logramos detectar a tiempo, muchas de estas infecciones tienen solución o pueden ser controladas de manera efectiva”, advirtió.

En este contexto, la campaña también apunta a facilitar el acceso a atención. En Chile, las Unidades de Atención y Control en Salud Sexual (UNACESS) enfrentan listas de espera que dificultan la atención oportuna. Frente a ello, AHF Chile refuerza la disponibilidad de su centro de salud sexual en Santiago Centro, ubicado en Estado 360, como una alternativa gratuita, confidencial y sin prejuicios.

En este espacio se ofrecen test rápidos de VIH y sífilis sin necesidad de agendar hora, además de diagnóstico y tratamiento para infecciones como clamidia, gonorrea, tricomonas, candidiasis, VPH y herpes. También se realizan exámenes complementarios y derivaciones cuando corresponde.

“Queremos que las personas sepan que existen espacios donde pueden consultar sin miedo, recibir orientación y acceder a tratamiento. La salud sexual es parte del bienestar integral y no debería estar condicionada por el estigma o la falta de recursos”, agregó Becerra.

Rol del preservativo

El llamado cobra especial relevancia en un escenario internacional marcado por el alza en el precio de los preservativos. El principal fabricante mundial, la empresa malaya Karex, anunció incrementos de hasta un 30% debido a problemas en la cadena de suministro, lo que podría impactar el acceso en distintos países. Ante este panorama, organizaciones como AHF refuerzan la distribución gratuita de condones como una medida clave de prevención.

“El preservativo sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir ITS, pero también es importante fomentar la corresponsabilidad: conversar con las parejas, hacerse exámenes y no postergar la consulta ante cualquier síntoma”, enfatizó el director de AHF Chile.

Lejos de un tono alarmista, la campaña busca abrir una conversación más informada y responsable. En un escenario donde las ITS avanzan con mayor visibilidad epidemiológica que social, el llamado es claro: no ignorar, no postergar, no mirar hacia otro lado. En otras palabras, “no dejarlas en visto”.