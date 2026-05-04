“Incompetencia instrumentalizada”: la estrategia silenciosa que erosiona las relaciones de pareja

En muchas relaciones de pareja, existen conductas sutiles que pasan desapercibidas, pero que con el tiempo deterioran la confianza y el equilibrio emocional. Una de ellas es la llamada incompetencia instrumentalizada: fingir torpeza o incapacidad para evitar asumir responsabilidades compartidas.

Lejos de ser un comportamiento inofensivo, esta dinámica puede generar un fuerte desequilibrio en la convivencia y afectar el bienestar emocional de quien termina asumiendo la mayor carga. Identificarla a tiempo es clave para sostener vínculos basados en la reciprocidad y el respeto.

Cuando “no saber” se vuelve una estrategia

La incompetencia instrumentalizada aparece cuando uno de los miembros de la pareja simula no saber realizar tareas cotidianas —o las ejecuta mal de forma deliberada— para que la otra persona termine haciéndose cargo.

Este patrón puede ir desde aparentar desconocimiento en el uso de un electrodoméstico hasta evitar decisiones diarias o responsabilidades domésticas. Aunque también se observa en ámbitos como el trabajo o la amistad, es en la pareja donde sus efectos resultan más dañinos, ya que consolida desigualdades y favorece a quien evade el compromiso.

Según la psicóloga Ashley Maier, consultada por GQ, sostiene que este fenómeno puede darse en cualquier persona, pero la evidencia sugiere que los hombres lo emplean con mayor frecuencia en el ámbito doméstico y sentimental. El mecanismo suele ser sutil: realizar tareas deficientemente, alegar no saber hacerlas o mostrarse incapaz, buscando que la pareja asuma la responsabilidad.

Excusas para no colaborar en el hogar, desentenderse de la organización de planes o evitar participar activamente en la vida cotidiana son ejemplos frecuentes. Con el tiempo, estas conductas pueden normalizarse, profundizando el desequilibrio sin que necesariamente sea evidente.

El costo emocional de sostener la carga

Cuando este comportamiento se instala, la persona que asume la mayor parte de las responsabilidades comienza a experimentar agotamiento emocional, irritabilidad, resentimiento y decaimiento anímico.

El desgaste no es inmediato, sino acumulativo. La repetición de esta dinámica genera frustración, reduce la satisfacción en la relación y puede derivar en síntomas de ansiedad o depresión. La confianza se debilita y la sensación de injusticia o falta de apoyo puede transformarse en una soledad persistente dentro del vínculo.

Además, esta sobrecarga impacta directamente en la comunicación, la intimidad y el bienestar personal, debilitando el proyecto en común. Si se mantiene en el tiempo, puede provocar estrés crónico, baja autoestima y un progresivo distanciamiento emocional.

Una señal de alerta para la relación

La incompetencia instrumentalizada se convierte en una señal crítica cuando la falta de implicación se vuelve constante. Ashley Maier señala que el problema central no es solo la evasión de tareas, sino la ausencia de voluntad de construir juntos. Cuando uno de los miembros deja de invertir tiempo, energía y compromiso, la relación entra en una dinámica difícil de revertir.

Si este patrón se extiende tanto a lo cotidiano como a aspectos más profundos —como el trato, la comunicación o la expresión emocional—, los especialistas advierten que es necesario cuestionar la viabilidad del vínculo. La falta sostenida de participación suele reflejar un desinterés estructural que, en muchos casos, resulta irreversible.

En ese escenario, resulta fundamental que la persona afectada evalúe sus propios límites y tome decisiones orientadas a proteger su bienestar.

Claves para enfrentar el problema

Abrir espacios de diálogo honesto sobre la distribución de tareas y establecer límites claros puede ayudar a restablecer el equilibrio. Si existe disposición real de cambio, es posible reconstruir la confianza y fortalecer la relación.

Sin embargo, si la dinámica persiste pese a los intentos de conversación, puede ser necesario recurrir a apoyo profesional para abordar el conflicto.

No normalizar la falta de compromiso

Fingir incapacidad o hacer mal las tareas para evitar responsabilidades no es un detalle menor: es una conducta que erosiona el vínculo y afecta directamente el bienestar emocional.

La ausencia de implicación no debe justificarse ni naturalizarse. Sin un interés genuino en contribuir al proyecto común, la relación pierde sostenibilidad y sentido. Reconocer este tipo de dinámicas y actuar a tiempo es fundamental para construir relaciones más justas, equilibradas y satisfactorias.