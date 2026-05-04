Mujeres en Chile priorizan Inteligencia Artificial y autoaprendizaje para fortalecer empleabilidad

La transformación digital, la automatización y la Inteligencia Artificial están redefiniendo el mercado laboral en Chile. En este nuevo escenario, el aprendizaje continuo se consolida como el principal activo profesional, especialmente para las mujeres que buscan fortalecer su empleabilidad y acceder a posiciones estratégicas.

Randstad, la compañía de talento líder a nivel global, dio a conocer las principales tendencias que están transformando la forma en que las mujeres construyen sus carreras en Chile. De acuerdo con los informes HR Trends 2026 y Workmonitor 2026, el éxito profesional femenino ya no responde a trayectorias lineales ni a promociones tradicionales, sino a la capacidad de aprender de manera constante, dominar tecnologías disruptivas y tomar el control de su propia empleabilidad.

En un mercado laboral redefinido por la automatización y la Inteligencia Artificial (IA), las profesionales chilenas están actuando con una visión estratégica determinante. Hoy, la capacitación ha dejado de ser un beneficio opcional para transformarse en una herramienta crítica de supervivencia y crecimiento profesional. Este cambio de mentalidad es clave en un contexto donde las brechas de género persisten en posiciones de liderazgo y áreas tecnológicas.

El nuevo mapa de capacitación: IA y learnability

La Inteligencia Artificial dejó de ser una promesa de futuro para convertirse en un pilar operativo y estratégico dentro de las organizaciones. En Chile, las mujeres han identificado rápidamente este cambio: El 41% de las profesionales declara que la IA es hoy su principal prioridad de capacitación, por su impacto directo en la productividad, la toma de decisiones y la posibilidad de acceder a roles de mayor valor estratégico.

Junto a la tecnología, emerge con fuerza un concepto clave para el mercado laboral 2026: la learnability, entendida como la capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender de manera continua.

Según datos entregados por el estudio Workmonitor de Randstad 2026, las áreas en las que las mujeres quieren capacitarse son:

Inteligencia Artificial (IA): 41%

Conocimientos TI y automatización: 32%

Habilidades de gestión y liderazgo: 27%

Privacidad de datos y ciberseguridad: 21%

Este nuevo mapa de aprendizaje refleja un cambio profundo: la formación ya no está ligada sólo al crecimiento vertical, sino a la empleabilidad sostenible en un entorno cambiante.

Natalia Zúñiga, directora de Marketing & Comunicaciones en Randstad Chile, afirmó “Hoy, el éxito en Chile no se mide por la antigüedad en un cargo, sino por la agilidad de aprendizaje. El hecho de que casi la mitad de las profesionales sitúe a la IA como su prioridad número uno nos indica que las mujeres están liderando la transición hacia un modelo de trabajo más híbrido y estratégico. No están simplemente reaccionando al cambio; están diseñando proactivamente un perfil profesional donde la tecnología y la gestión humana convergen para acelerar el fin del techo de cristal.”

El fenómeno del “autodidactismo estratégico”

Pese al alto interés por aprender, el estudio deja en evidencia una brecha que interpela directamente a las organizaciones. Sólo el 27% de las mujeres declara recibir capacitación adecuada por parte de su empleador en áreas clave como Inteligencia Artificial, automatización y nuevas tecnologías, cifra que contrasta con el 35% de sus pares masculinos.

Ante este escenario, la reacción del talento femenino ha sido clara y decidida: el 56% de las profesionales está financiando y gestionando por cuenta propia su formación, dando origen a lo que Randstad denomina “autodidactismo estratégico”. Una tendencia que refleja no sólo iniciativa individual, sino también una respuesta estructural ante la falta de apoyo corporativo.

Este impulso por capacitarse persigue un doble objetivo. Por un lado, evitar la obsolescencia laboral en un mercado marcado por la automatización acelerada. Por otro, romper el techo de cristal, accediendo a posiciones de liderazgo a través del dominio técnico de las herramientas que hoy mueven la economía global.

Los resultados plantean un desafío urgente para las empresas: alinear sus estrategias de formación y desarrollo con la velocidad, ambición y expectativas del talento femenino, que avanza más rápido que muchos programas internos.

“Las profesionales chilenas ya no están esperando que el futuro del trabajo se diseñe para ellas. Lo están liderando. A través de una formación autónoma, una mentalidad de aprendizaje continuo y una apuesta decidida por la tecnología, están redefiniendo las reglas del mercado laboral en 2026”, concluye Natalia Zúñiga.