Hay viejos conocidos: Gobierno designa a 6 nuevos embajadores de Chile

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este martes que el Presidente José Antonio Kast designó a seis nuevos embajadores de Chile en el extranjero, en una nómina que mezcla figuras políticas y diplomáticos de carrera. Todos los nombramientos ya cuentan con el respectivo beneplácito de los países de destino.

Entre los nombres más conocidos aparece el exdiputado Issa Kort, quien fue designado embajador en Brasil. Licenciado en Historia y actual vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad Andrés Bello, Kort fue parlamentario entre 2011 y 2021 y también se desempeñó como representante permanente de Chile ante la OEA entre 2021 y 2022.

Otro de los nombramientos políticos corresponde a la exsenadora UDI Luz Ebensperger, quien asumirá la representación chilena en Uruguay. La abogada fue senadora entre 2018 y 2026, vicepresidenta del Senado y actualmente es vicepresidenta de la UDI. Además, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera ejerció como intendenta de Tarapacá.

En Alemania fue designado Jorge Sandrock, abogado y académico de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien además dirigía proyectos regionales de la Fundación Hanns-Seidel para América Latina.

Para Francia, el Gobierno nombró al diplomático de carrera Raúl Sanhueza, quien anteriormente fue representante de Chile ante la Unesco y cónsul general en París y Buenos Aires. También ha ejercido cargos en distintas divisiones de la Cancillería y posee estudios en Francia y España.

En Paraguay asumirá Hernán Brantes, diplomático con trayectoria en Asia y África, quien previamente fue embajador en Corea del Sur y Kenia, además de representante ante Naciones Unidas en Nairobi.

En tanto, Ricardo Bosnic fue designado embajador en Costa Rica. El abogado y diplomático se desempeñaba hasta ahora como jefe de la División de América del Sur de Cancillería y anteriormente integró los equipos de distintos ministros de Relaciones Exteriores.

Junto con estos nombramientos, el Gobierno informó el ascenso al grado de embajador del diplomático Carlos Bonomo, actual jefe de gabinete del canciller Francisco Pérez Mackenna, cargo que seguirá ejerciendo.