Bajista chilena Frescia Belmar destaca en biopic de Michael Jackson interpretando a Jennifer Batten

Desde un casting grabado en el clóset de su casa hasta un rodaje en Hollywood. Ese fue el salto que dio la bajista chilena Frescia Belmar, quien forma parte del elenco de la esperada película biográfica sobre Michael Jackson, una de las producciones más comentadas del último tiempo en la industria musical y cinematográfica.

El camino de Frescia Belmar hacia el cine internacional comenzó lejos de los grandes estudios. Nacida y criada en Quilpué, desarrolló desde temprana edad un vínculo estrecho con la música, primero en el entorno escolar y luego en escenarios locales.

En conversación con T13, la compatriota oriunda de Quilpué contó detalles de su participación en el rodaje. Durante años, su carrera se consolidó en bares y circuitos musicales en Chile, donde fue construyendo una identidad artística marcada por la interpretación y la ejecución instrumental.

El punto de inflexión llegó en 2024, cuando recibió una invitación inesperada para participar en un casting. El proceso, lejos de la formalidad habitual de la industria, comenzó con un video grabado de manera improvisada.

“Me dice ‘necesito un video para un casting’. Le pregunto cuánto tiempo tengo y me dice ‘¡nada, grábalo ahora!’”, relató la artista sobre ese momento inicial que terminaría cambiando su trayectoria.

El salto a la biopic de Michael Jackson

La selección de Belmar la llevó directamente a integrarse a la película biográfica del “Rey del Pop”, protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del artista.

En la cinta, dirigida por Antoine Fuqua, la chilena interpreta a Jennifer Batten, reconocida por acompañar a Michael Jackson en sus tres giras mundiales.

El personaje de Batten es clave dentro de la narrativa musical del artista, no solo por su rol como guitarrista, sino también por su presencia escénica, caracterizada por una estética llamativa y una ejecución técnica de alto nivel.

La elección de Belmar respondió, según se desprende del proceso, a su perfil artístico y a una afinidad con el estilo rockero y experimental que definió a Batten.

Una experiencia que redefine su carrera

Actualmente radicada en Los Ángeles, Belmar ha descrito su participación en el proyecto como “una experiencia casi religiosa”, en referencia al impacto personal y profesional que significó integrarse a una producción de esta escala.

La artista también valoró el trabajo realizado por Jaafar Jackson en su interpretación del icónico cantante, así como la oportunidad de compartir con el equipo coreográfico que recrea las emblemáticas presentaciones del músico estadounidense.

El estreno de la película, que tuvo lugar a fines de abril, ha generado alta expectativa entre seguidores de Michael Jackson y el público general, posicionándose como uno de los proyectos musicales más relevantes del año.

Trayectoria musical y proyección internacional

Antes de su llegada a la industria cinematográfica, Frescia Belmar ya había desarrollado una carrera musical que incluye colaboraciones con artistas como Karol G y Sebastián Yatra.

Su formación y experiencia en escenarios en vivo fueron elementos determinantes para enfrentar el desafío de interpretar a una figura emblemática dentro de la historia del pop.

La película también cuenta con un elenco que incluye a Kendrick Sampson, Miles Teller, Colman Domingo, Nia Long, Jessica Sula y Kat Graham, entre otros.

Un hito para artistas chilenos en la industria global

La participación de Belmar se suma a una creciente presencia de talentos chilenos en producciones internacionales, especialmente en áreas ligadas a la música y el audiovisual.

Su incorporación a una biopic de alto perfil representa no solo un avance personal, sino también un ejemplo de cómo trayectorias construidas desde circuitos locales pueden alcanzar escenarios globales.

Desde un video grabado en un espacio doméstico hasta un set de filmación en Hollywood, la historia de Frescia Belmar refleja los cambios en las dinámicas de acceso a la industria cultural, donde el talento y la visibilidad digital pueden abrir puertas a nivel internacional.

Con su participación en esta producción, la bajista chilena suma un nuevo capítulo a su carrera, ahora proyectada más allá de los escenarios musicales hacia el cine global.