Qué es el síndrome de Couvade, la extraña afección que hace a los padres sentirse embarazados

Posteriormente, los antropólogos describieron rituales similares practicados por grupos en todo el mundo, en las Indias Occidentales, Sudamérica y Asia Oriental.

Estos ritos se realizaban como ceremonias de adopción, escribió Tylor en 1889, señalando que “entre ciertas tribus, la Couvade es la forma legal mediante la cual el padre reconoce a un hijo como suyo”. En otros casos, se creía que desviaba la atención de los espíritus malignos de la madre hacia el padre.

En ese sentido, explica Powis, la Couvade era vista por los académicos de la época —en su mayoría hombres adinerados, de la élite victoriana y varones— como un conjunto intencional de rituales practicados por los padres primerizos en “lugares exóticos” para mantener a su pareja embarazada y al feto en buen estado de salud y ánimo.

Pero cuando la perspectiva cambió a sus propias sociedades occidentales industrializadas a mediados y finales del siglo XX, la Couvade comenzó a adquirir un matiz diferente, “como una patología psicológica”, afirma Powis: una experiencia involuntaria de síndromes del embarazo con bases biológicas y psicosomáticas.

Por ejemplo, Sigmund Freud, la antropóloga Mary Douglas y otros propusieron diversas teorías psicoanalíticas. “Una de ellas sostenía que los hombres imitaban el embarazo a propósito para robarle la atención a su pareja”, dice Powis, o que los síntomas de la Couvade tenían su origen en la envidia subconsciente, y que los futuros padres percibían al feto como un rival por la atención de su pareja.

Emociones complejas

Hoy en día, la mayoría de los expertos coinciden en que el síndrome de Couvade tiene un componente psicológico y que los síntomas probablemente surgen debido al estrés que se experimenta al convertirse en padre o madre, incluso si no está gestando.

“Tener un bebé es uno de los hitos más importantes del desarrollo en la vida adulta”, afirma el psicólogo clínico Kevin Gruenberg, fundador de la organización sin fines de lucro Love, Dad en California. “A veces puede resultar muy estresante y abrumador, por lo que el síndrome de Couvade podría ser una forma de reflejar esta gran transformación”.

El periodo de posparto introduce nuevas tensiones para ambos padres, como la falta de sueño y las constantes exigencias del cuidado de un recién nacido. “También hay diferentes aspectos relacionados con la identidad sexual, la intimidad física o la logística familiar”, añade Singley.

Aproximadamente uno de cada diez padres primerizos desarrolla depresión prenatal o posparto, mientras que hasta el 18% de los hombres reportan altos niveles de ansiedad durante ese período, y el 7% presenta síntomas de trastorno de estrés postraumático (TEPT). Los estudios demuestran que si una madre primeriza sufre depresión posparto, su pareja tiene al menos el doble de probabilidades de desarrollarla también.

Parte de estos cambios psicológicos podrían tener un trasfondo freudiano. “Veo a muchos padres que acuden a consulta y hablan de aspectos de su experiencia, como los celos hacia un recién nacido, el duelo por la vida que tenían antes o tener que compartir a su pareja”, afirma Singley.

Muestra de apoyo

Algunos expertos sugieren que los futuros padres experimentan involuntariamente síntomas similares a los del embarazo como una forma profunda y subconsciente de empatía hacia sus parejas embarazadas. Es un reflejo de “la profunda implicación emocional y la identificación con la pareja embarazada”, afirma Levant.

De hecho, a menudo va acompañado de acciones intencionadas de apoyo. Si una futura madre desarrolla una aversión repentina a la vista y al olor de la carne, su pareja podría optar por hacerse vegetariana como muestra de apoyo. Si la embarazada reduce su actividad física para pasar más tiempo descansando en el sofá, su pareja podría hacer lo mismo para hacerle compañía.

Powis, por ejemplo, lo compara con los rituales de Couvade que se practicaban históricamente. “Mi definición de Couvade es cuando alguien hace algo durante el embarazo o el posparto para contribuir al apoyo de las mujeres embarazadas”, explica Powis. “Cuando lo llamamos síndrome, lo patologizamos. Pero no tiene nada de malo ni de particularmente único. Es simplemente empatía humana.

“En definitiva, de lo que hablamos es de cómo las personas se cuidan entre sí y qué sucede cuando lo hacen”.

Cambios hormonales

No obstante, la evidencia también sugiere que el síndrome de Couvade podría tener una base biológica que impulse los factores psicológicos e intencionales posteriores. En una serie de experimentos —una de las investigaciones más extensas hasta la fecha— Robin Edelstein, psicóloga de la Universidad de Michigan, en EE.UU., examinó cómo cambiaban los niveles hormonales de parejas primerizas, tanto heterosexuales como homosexuales, durante el embarazo.