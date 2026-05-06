Qué aprendí de las adolescentes tras hablar con 150 chicas de entre 13 y 17 años

Llenas de ambición y planes para su futuro (“Me gustaría tener un refrigerador en el que puedas poner un jarrón… ¡Y ser médica!”), de amor por sus amigas (“Puedo contarle cualquier cosa”) y de una gran conciencia del valor de cuidar a los miembros de la familia (“Voy al centro a recargar la electricidad de mi abuela. Me encanta cuidarla”).

La conversación iba saltando entre el juego de cartas en curso, dramas escolares, profesores que les gustan (y los que no), cosas que habían visto en redes sociales y el debate sobre si había suficientes porciones de pizza de queso para todas. Las había.

Este proyecto sigue a mi serie About The Boys , para la que también hablé con chicos adolescentes de todo Reino Unido.

A raíz de la covid‑19, el #MeToo y todo el ruido en torno al influencer machista Andrew Tate, tenía curiosidad por saber qué estaban pensando.

Casualmente, los archivos Epstein se publicaron justo cuando partí hacia Carmarthen, la ciudad donde se encontraban, y el trabajo de pronto se sintió aún más urgente.

Lo que no esperaba era que, a lo largo de todas las conversaciones, un tema reaparecería una y otra vez: las adolescentes aún tienden a verse a sí mismas a través de la mirada de los chicos.

Y, lo que es importante, parece haber una comprensión aguda de esto.

Cuando hice mi pregunta inicial —”¿Cómo es realmente ser chica en 2025/26? ¡Díganme la verdad, no sean educadas!”—, la respuesta casi invariablemente empezaba con las palabras: “Bueno, los chicos piensan/dicen/quieren/sienten…”.

Estas conversaciones parecían una versión extraña y real de la prueba de Bechdel, que, por si no la conoces, ofrece una métrica para evaluar la representación femenina en el cine.

Para aprobarla, una película (1) tiene que tener al menos dos mujeres con nombre, que (2) hablen entre sí, sobre (3) algo que no sea un hombre.

Ninguna de mis entrevistas la aprobaría.

“Al crecer como chica”, dijo una, “gran parte de eso tiene que ver con cómo se están comportando los chicos a tu alrededor y lo que te están haciendo. Así que no hay realmente una manera de hablar de eso sin mencionar a los chicos… y es frustrante”.

Entonces, ¿por qué persiste esta dinámica?

Las chicas que conocí hablaron con fluidez sobre el peso de las expectativas sociales basadas en el género, la influencia de los chicos en los entornos escolares, versiones de la “perfección” femenina vistas sin descanso en las redes sociales, y describieron algo más profundo sobre cómo las chicas aprenden a comportarse mientras intentan navegar el mundo de forma segura.

“No hacer ruido”

Después de que todas las chicas de Carmarthen se fueron a casa, hablé con Alison Harbor, gerenta del centro juvenil.

Estaba encantada de que todas hubieran hablado con tanta libertad.

“Los chicos del club son bastante vocales”, me dijo, “y bastante seguros a la hora de decirte todas sus opiniones y pensamientos. ¡Bueno, hoy las chicas han sido iguales! Mi preocupación es que normalmente internalizan muchos de sus problemas”.

Aunque las chicas no se contuvieron, la ironía era que casi todas dijeron que su comportamiento es diferente cuando hay chicos cerca.

Las chicas me contaron que no quieren que los chicos las vean como “demasiado intensas”, “demasiado ruidosas”, “raras”, “molestas”, “elígeme” o “una pesada” (alguien que busca atención).

Dijeron que los chicos pueden ser ruidosos y graciosos, pero que las chicas no.

Describieron que no quieren “ocupar espacio” y que intentan ser “más pequeñas y más silenciosas” en grupos mixtos.

Profesores de chicas hablaron de que ellas “mantienen la cabeza gacha” y “no hacen ruido” o “pasan por debajo del radar”.

En su propia investigación, la doctora Ola Demkowicz, profesora titular de psicología de la educación en el Manchester Institute of Education, ha hablado con mujeres jóvenes sobre los problemas que afectan su salud mental.

“Sin duda, escuchamos de jóvenes mujeres una presión en torno a eso, que realmente se traduce en que necesitan ser educadas y respetuosas, y que sentían que las expectativas de comportamiento sobre ellas eran mayores. Así que los chicos podían ser ruidosos en clase y eso no es un problema. Son chicos siendo chicos. Ellas sentían que eso no se les concedía”, dice Demkowicz.

La doctora sostiene que la sociedad espera una “adultificación”, es decir, que las chicas se presenten de maneras más maduras.

“Se supone que debes comportarte como una persona adulta y no necesariamente ser juguetona o expresar cosas en voz alta, o mostrar que luchas con algo”.

En otros lugares, las chicas hablaron de su miedo y de sus experiencias de acoso y violencia por razones de sexo.

La investigación más reciente de Girlguiding sugirió que el 68% de las chicas cambia su comportamiento cotidiano para evitar el acoso sexual, y prácticamente todas las chicas con las que hablé describieron una experiencia de haber recibido comentarios sexuales en la calle.

La doctora Hannah Yelin, de la Universidad Oxford Brookes, dice que en sus conversaciones de investigación con chicas ha descubierto que son “devastadoramente, pero también brillantemente, muy conscientes” de que el escrutinio al que se enfrentan a menudo está sexualizado.

La experta explica que las chicas reconocen con qué rapidez su posición se vincula a ideas sobre lo atractivas que parecen para los hombres, y que también son conscientes de que esto puede poner en riesgo su seguridad.

El entorno escolar

La mayoría de mis 150 entrevistas se realizaron en escuelas, donde los datos sobre el aumento del comportamiento misógino no sorprendieron a las chicas.

Un sindicato docente advirtió recientemente que se está gestando una “crisis de masculinidad” en las escuelas de Reino Unido, después de que casi una cuarta parte de las profesoras encuestadas dijera haber sido objeto de abusos misóginos por parte de un alumno en el último año.

Las chicas me dijeron que a veces los chicos las menosprecian, diciéndoles “hazme un sándwich” o “vuelve a la cocina”.

Tenían una visión clara de la raíz del problema, y al mismo tiempo sentían miedo.

“Siento que el miedo viene de estar en internet”, explicó una alumna de secundaria, “y ver que la razón por la que los chicos atacan mucho a las chicas es porque quieren a alguien a quien culpar de sus problemas. Creo que la salud mental de los hombres es un problema, pero con internet siento que la solución principal para eso es simplemente culpar a una mujer”.

Así que, al tiempo que se preocupan por que sus compañeros varones “se guarden las cosas”, las chicas también sienten miedo por cómo algunos chicos y hombres —imitando comportamientos de la machosfera— podrían actuar.