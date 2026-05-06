Uber Mujeres llega a Chile: usuarias podrán elegir conductoras y potenciar empleo femenino

Uber lanzó en Chile “Uber Mujeres”, una nueva opción dentro de su aplicación que permitirá a las pasajeras solicitar viajes exclusivamente con socias conductoras. La herramienta, disponible desde este martes, comenzará a operar de forma progresiva en la Región Metropolitana, tras su presentación en Las Condes junto a la alcaldesa Catalina San Martín.

La función busca responder a una demanda creciente por mayor seguridad y autonomía en los traslados, permitiendo a las usuarias priorizar su conexión con conductoras en viajes inmediatos, reservas o como preferencia permanente dentro de la app.

“Uber Mujeres nace de lo que venimos escuchando desde hace tiempo: las usuarias quieren más opciones y mayor control al momento de usar la app. Con esta nueva alternativa, usamos la tecnología para responder a esa necesidad de forma simple y directa”, expresó Federico Prada, gerente general de Uber en Chile.

Desde el mundo público, la iniciativa fue valorada como un avance en transporte con enfoque de género. La alcaldesa de Las Condes subrayó que “avanzar en alternativas de transporte seguras, modernas e inclusivas es una prioridad. Por eso, valoramos iniciativas que ponen en el centro a las mujeres, permitiéndoles elegir cómo y con quién desplazarse. Y en esa línea, destacamos el rol de muchas mujeres conductoras, varias de ellas vecinas de la comuna, que encuentran en estas plataformas una oportunidad de autonomía y desarrollo”.

En paralelo, la compañía anunció una alianza con la firma chilena UpGirl Mobility, orientada a fortalecer la participación femenina en la plataforma mediante el programa Women&Electric, que incorpora una flota 100% eléctrica operada exclusivamente por conductoras.

“Esto no se trata solo de sumar más conductoras, sino de transformar cómo se diseña y opera la movilidad para las mujeres. Con Women&Electric estamos demostrando que es posible construir un modelo eficiente, escalable y con impacto real, donde nosotras estemos siempre en el centro”, sostuvo la fundadora y CEO de UpGirl Mobility, Kim Maturana.

La nueva funcionalidad estará disponible gradualmente en Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, y operará bajo tres modalidades: solicitud inmediata de viaje con conductora, reserva con al menos 30 minutos de anticipación y configuración de preferencia para priorizar conductoras en cada trayecto. En caso de no encontrar disponibilidad o si el tiempo de espera es elevado, la aplicación consultará a la usuaria si desea esperar o aceptar un viaje con un conductor.