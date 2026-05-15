“No es para mujeres”: campaña revela las barreras que persisten para estudiar carreras STEM en Chile

“No vas a poder”, “la minería no es para mujeres” o “no se puede estudiar siendo mamá”. Esas son algunas de las frases que estudiantes de carreras ligadas a las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) aseguran haber escuchado durante su formación. Los testimonios fueron recopilados por Fundación Luksic en el marco de la campaña “Mujeres que Todo lo Pueden”, iniciativa que busca evidenciar las barreras que aún enfrentan las mujeres en estas disciplinas e inspirar a nuevas generaciones.

La campaña surge en un contexto marcado por importantes brechas de género. Según un estudio de Laborum, solo el 22% de las personas trabajadoras en Chile ejerce la profesión de sus sueños y un 83% cambiaría su ocupación actual por aquella que imaginaba en su infancia. Una situación que, en el caso de las mujeres interesadas en carreras STEM, se profundiza debido a obstáculos de acceso y permanencia.

Datos del Mineduc (2025) muestran que, aunque las mujeres representan el 53% de la matrícula en educación superior, apenas una de cada cinco inscripciones en carreras STEM corresponde a mujeres. Además, solo uno de cada tres investigadores en Chile es mujer, pese a que estimaciones de la ONU proyectan que hacia 2050 siete de cada diez empleos estarán vinculados a estas áreas.

Frente a este escenario, Fundación Luksic lanzó la campaña “Mujeres que Todo lo Pueden”, bajo el lema “no dejes que un no te quite el impulso”, con el objetivo de incentivar a más mujeres a estudiar carreras científicas y tecnológicas, además de visibilizar historias de líderes, profesionales y estudiantes que sirvan como referentes.

La iniciativa tiene como protagonista a Matilde Gaete, estudiante de Ingeniería en Física y aspirante a astronauta, quien a sus 21 años ha debido enfrentar diversas barreras para abrirse camino en la industria espacial. “No, porque eres muy joven” y “no, porque eres chilena” son algunas de las frases que ha escuchado.

“Escuché muchos no, pero entendí algo: que lo importante es no dejar de confiar. Y si tú tienes un sueño no dejes que un ´no´ te quite el impulso, porque las mujeres podemos soñar con las estrellas. Porque somos mujeres que todo lo pueden”, dice Matilde en el video de la campaña.

En paralelo, Fundación Luksic impulsa la Beca Luksic Más Mujeres en STEM, destinada a apoyar la titulación de alumnas de carreras técnicas STEM en Inacap, Duoc UC, AIEP y Santo Tomás. Este año fueron seleccionadas 100 estudiantes, quienes recibirán $150 mil mensuales de libre disposición durante el periodo formal de estudios. A la fecha, ya son 300 las mujeres beneficiadas.

Prejuicios, maternidad y falta de apoyo

Como parte de la iniciativa, la fundación realizó un focus group con alumnas beneficiarias de la beca para conocer las principales dificultades que han enfrentado en su trayectoria académica.

“Eso es para hombres”, “no vas a poder estudiar siendo mamá” y “la minería no es para señoritas” fueron algunas de las frases compartidas por las estudiantes. Muchas relataron haber sido cuestionadas por optar por carreras históricamente masculinizadas, como mecánica automotriz, construcción o programación, mientras otras describieron las dificultades de compatibilizar estudios, maternidad y trabajo.

“Las mujeres en STEM no sólo enfrentan prejuicios sobre las carreras o profesiones que eligen; muchas también deben asumir tareas de cuidado que las ponen en desventaja. Por eso es tan importante visibilizar referentes femeninos y eso es lo que busca hacer la iniciativa de Mujeres que Todo lo Pueden”, aseguró Fernanda Orellana, gerente de Formación de Fundación Luksic.

Según el sondeo, cerca del 30% de las participantes afirmó haber enfrentado barreras relacionadas con ser mujer o madre al momento de ingresar a este tipo de carreras. Una estudiante relató que en el colegio no pudo acceder a la especialidad de mecánica automotriz “por ser mujer”, mientras otra contó que, tras convertirse en madre adolescente, le dijeron que dependería “de un esposo” y que no lograría salir adelante sola.

También hubo testimonios de estudiantes que señalaron no contar con redes de apoyo para continuar sus estudios tras tener hijos, además de dificultades económicas para costear sus carreras.

La campaña busca precisamente visibilizar estas experiencias para derribar sesgos de género y promover el desarrollo profesional femenino en áreas tradicionalmente masculinizadas.