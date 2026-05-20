Nadia Marcinko: la novia de Epstein acusada de complicidad que hoy goza de inmunidad

Pero las mujeres de Palm Beach, Florida, que dieron su testimonio sobre los abusos que sufrieron cuando eran menores de edad y condujeron a la condena de Epstein en 2008, declararon a la policía que Marcinko participó en esos abusos.

Durante meses, la BBC entrevistó a quienes conocieron a Marcinko y examinó minuciosamente los correos electrónicos que pudimos encontrar en los archivos entre ella y Epstein, para intentar construir una imagen detallada de su papel en la vida del financiero.

Los correos revelan que Epstein y Marcinko querían formar una familia juntos. La BBC también encontró pruebas que sugieren que, durante muchos años, él le pidió que reclutara a otras mujeres para satisfacer sus deseos sexuales y ella accedió.

Pero los correos electrónicos también revelan tendencias profundamente coercitivas por parte de Epstein.

Marcinko declaró luego a los investigadores que él era físicamente violento, que la estrangulaba y la empujaba por las escaleras.

Tuvimos acceso a lo que contó a los investigadores a través de un documento que fue publicado, aunque censurado, por el Departamento de Justicia de EE.UU. en enero.

El nombre de Marcinko no aparece, pero las cinco páginas de testimonio coinciden en todos los detalles con lo que sabemos de ella por otras fuentes.

La BBC se puso en contacto con Marcinko para recabar sus comentarios, pero ella no respondió.

Desde la muerte de Epstein en prisión en 2019, mientras esperaba nuevos cargos por delitos sexuales, Marcinko desapareció de la vida pública.

Los llamados a que se investigue a Marcinko plantean preguntas importantes sobre si una víctima de coacción sexual también puede considerarse cómplice.

Una joven modelo

Marcinko nació como Nadia Marcinkova en el seno de una familia acomodada y respetada de Eslovaquia.

Contó a los investigadores federales que la entrevistaron tras la muerte de Epstein que lo conoció en Nueva York en 2003, cuando ella tenía 18 años, en una fiesta de cumpleaños de Jean-Luc Brunel.

Brunel, amigo íntimo de Epstein, dirigía la sucursal neoyorquina de la agencia de modelos Karin Models.

Marcinko dijo que había trabajado para la agencia en París y que Brunel la llevó a Estados Unidos unas semanas antes de su fiesta, con un visado que él mismo tramitó.

Esto parece estar respaldado por cadenas de correos electrónicos que la BBC rastreó en los archivos de Epstein y revelan que, durante muchos años después, Marcinko y Epstein celebraron la misma fecha —el 17 de septiembre— como su “aniversario”.

Marcinko no era la típica modelo internacional, según cuenta un compañero de clase de primaria al que llamaremos “Jozef”.

Asegura que si bien era guapa, era muy tímida, “lo que llamamos un ratoncito gris”.

Comenzó a trabajar como modelo en su adolescencia, y el trabajo pronto la llevó a Japón y Taiwán, según contó una vez a un periódico eslovaco.

Unos días después de conocer a Epstein en la fiesta de Brunel, el financiero la invitó a su mansión de Palm Beach, contó Marcinko a los investigadores.

Según confirman los registros de vuelo, desde allí se dirigió a su isla privada en el Caribe, Little St James.

Legalmente era mayor de edad, pero la diferencia entre ellos en cuanto a poder, riqueza y edad era enorme. Epstein ya tenía 50 años, por lo que le llevaba 32.

Como Brunel le había patrocinado el visado y Epstein financiaba la agencia de Brunel, por un millón de dólares, ella sintió que Epstein “podría hacerla deportar con una sola llamada telefónica a Brunel”, les dijo más tarde a los investigadores.

Una relación desigual

Marcinko viajaba con él constantemente, narró a los investigadores. Y los correos electrónicos, tanto por su tono como por su contenido, sugieren que rápidamente se convirtieron en pareja.

Ghislaine Maxwell seguía siendo amiga íntima de Epstein y le buscaba otras mujeres, pero su relación sexual estaba llegando a su fin, según sugiere nuestra investigación.

Marcinko era entonces su novia principal, según muestran los mensajes.

Los correos electrónicos revelan muchas emociones. En 2009, Epstein le escribió a otra persona diciendo que estaba “enamorado de Nadia”. Sin embargo, los intercambios también revelan lo dominante que era.

Un correo electrónico de ese año, que se traduce a continuación y se muestra en la imagen más abajo, da una idea de lo que parece haber esperado de ella: