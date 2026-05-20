El Booker International recae por primera vez en una novela traducida del chino mandarín

Una novela taiwanesa escrita por Yang Shuang-zi, ‘Taiwan travelogue’, ha sido premiada este martes con el prestigioso Booker International, que por primera vez en su historia reconoce a una obra originalmente escrita en chino mandarín.

La novela, escrita en 2020 y traducida al inglés por Lin King (aún no cuenta con traducción en español), era una apuesta segura, puesto que en 2024 ganó en Estados Unidos el Premio Nacional de literatura traducida en ese país.

‘Taiwan travelogue’ es la historia de una novelista japonesa “con un apetito monstruoso” que viaja a Taiwan (invadida por Japón) en 1938 y contrata a una intérprete (Chizuru) que la guía por la isla a través sobre todo de su gastronomía, pero Chizuru guarda un secreto que solo se descubrirá después de una dolorosa separación entre ambas.

No es casual que la trama involucre a una japonesa, ya que la novelista premiada, de 41 años y declarada ‘queer’, es una ‘fan’ confesa de la cultura manga y de los videojuegos, para los que ha creado varios guiones.

El Booker ha presentado la novela como un esfuerzo de “rescatar perdidas historias coloniales que desvelan hábilmente cómo las dinámicas de poder modulan nuestras relaciones más íntimas”.

En esta 11 edición del Booker International, la novela taiwanesa se enfrentaba a cinco sólidas competidoras, todas ellas salvo una excepción escritas por mujeres, y publicadas originalmente en alemán, francés, portugués y búlgaro.

Entre las competidoras se encontraba la novela ‘Así en la tierra como debajo de la tierra’ de la brasileña Ana Paula Maia, publicada en 2017, un relato en una colonia penal remota de Brasil, donde se difuminan los límites entre justicia y crueldad.

El Booker International tiene la particularidad de que reparte el premio entre el autor y el traductor a partes iguales: cada uno de ellos (ellas en esta edición) se lleva 25.000 libras (29.000 euros). Las finalistas se reparten entre autor y traductor 5.000 libras (5.800 euros).

El premio ha supuesto para algunas de las novelas un trampolín innegable para la fama, como fue el caso de ‘La vegetariana’ de la coreana Han Kang, que lo ganó en su primera edición de 2016.

Una colonización que pervierte las relaciones

En la trama de ‘Taiwan Travelogue’ hay una reflexión sobre el pasado colonial y la ocupación japonesa de la isla (1895-1945), una reflexión que huye del maniqueísmo pero que ahonda en cómo el colonialismo afecta también a las relaciones entre las personas, marcadas por la desigualdad. A pesar de todos los desniveles -de clase, de edad y de estatus político-, las dos protagonistas desarrollan una relación sentimental y disfrutan juntas de la variada gastronomía isleña.

Una de las particularidades de la novela de Yang Shuang-zi es su juego metaliterario: la autora real ‘desaparece’ tras la máscara de la narradora japonesa, un experimento arriesgado porque el libro también ha sido publicado en Japón. ¿Y cuál ha sido su acogida en ese país? ¿Les ha parecido creíble esa ‘voz japonesa’ impostada? Según la autora, ha recibido críticas excelentes.

La autora subraya que debe mucho del éxito de su obra a la labor de traducción de Lin King, compratriota suya afincada en Estados Unidos que ha sembrado el texto de notas a pie de página -para explicar aspectos culturales o lingüísticos-, consciente de que es una práctica que no se estila en la literatura de ficción en los países occidentales, por lo que también es un riesgo añadido.

Desde que anoche se dio a conocer el nombre de la ganadora, que desde luego ‘no entraba en las quinielas’ -según dijeron a Efe fuentes del sector editorial-, la novela se ha agotado en unas pocas horas en las librerías de Waterstones, una de las más extendidas en Londres. Tanto que sus dependientes dirigían a los interesados a librerías de la competencia en busca de algún ejemplar.

‘Taiwan Travelogue’, que lleva publicada desde 2020 y que ya ganó en 2024 un premio de literatura traducida en Estados Unidos, aún no está disponible en español, aunque cuenta con traducciones en alemán, italiano y holandés, entre otras lenguas.

La autora, declarada lesbiana y casada con una mujer gracias a la ley taiwanesa que así lo permite, no concede importancia a que varios medios la hayan tildado de ‘autora queer’. No le molesta, desde luego, pero prefiere ser reconocida simplemente como una autora de literatura.

En lo que no admite negociaciones es en su identidad nacional: lleva en la solapa un ‘pin’ que dice Taiwan Team (equipo Taiwán), como la traductora, quien lo explica así: “Ya que no nos dejan llevar el nombre de Taiwán en las competiciones deportivas, lo sacamos en cuanto tenemos ocasión en todo tipo de foros”.