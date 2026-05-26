La oleada de casos de abuso infantil que sacude las escuelas de París

El caso del martes se centra en la escuela primaria Alphonse Baudin, en el distrito 11, donde el animador está acusado de tocamientos sexuales a cinco niños.

Un hombre declaró a la BBC que en abril de 2025 ya había notado señales extrañas en su hija de cuatro años cuando otro padre denunció que su hijo había sido víctima de abusos.

“Mi esposa llevó a nuestra hija al jardín y le preguntó si la habían tocado después de clase, y ella respondió: ‘Sí, David me toca y me abraza’.

“Mi esposa le dijo: ‘Enséñame’, y mi hija empezó a acariciarle la espalda de una forma extraña. Fue entonces cuando supimos que algo andaba mal”.

El escándalo ha generado un clima de desconfianza y temor entre los padres de niños pequeños en París, muchos de los cuales acusan al Ayuntamiento —que emplea a estos auxiliares escolares— de no haber tomado en serio las primeras quejas.

Denuncias desde todos los flancos

Según la asociación de actividades extraescolares SOS-Périscolaire, el principal problema ha sido la baja cualificación de los animadores, que reciben salarios bajos y, como mucho, solo necesitan un certificado básico de gestión infantil para conseguir un trabajo.

En ocasiones, la presión para contratar es tan grande que incluso se omite este requisito.

Elisabeth Guthmann, fundadora de la asociación en 2021, afirmó que la creó en respuesta al creciente número de historias que circulan entre los padres sobre burlas, acoso y otros tipos de maltrato leve por parte de este personal no docente.

Citó el caso de cuatro animadores de una escuela primaria del distrito 16 que “organizaron una pelea callejera con los demás niños alrededor gritando ‘¡Pégale!'”.

El nuevo alcalde de París, Emmanuel Grégoire, se comprometió a reformar el sistema de contratación con una inversión de 20 millones de euros (US$23.285 millones) para formación y supervisión.