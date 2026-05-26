“Los senos han sido hipersexualizados”: lo que reveló una socióloga sobre su impacto en mujeres

En sus historias, la académica canadiense buscaba profundizar en “esta parte de nuestro cuerpo que ha sido relativamente incomprendida, desestimada e hipersexualizada hasta el punto de que muchas mujeres se sienten un poco al margen de sus propios cuerpos”.

La investigación la llevó a muchos lugares, entre ellos clubs de strippers, consultorios de cirujanos, bancos de leche, talleres de diseño de sujetadores.

Su propia visión

De su investigación nació el libro Tits Up: What Our Beliefs About Breasts Reveal About Life, Love, Sex and Society (“Tetas arriba: lo que nuestras creencias sobre los senos revelan acerca de la vida, el amor, el sexo y la sociedad”).

La traducción literal de tits up sería “tetas arriba”. En inglés británico, las dos palabras juntas forman una expresión que se usa para describir una situación desastrosa.

Pero la autora descubrió que tits up es también una expresión positiva que utilizan algunas mujeres en Estados Unidos para desearse buena suerte entre sí.

“Se trata de echar los hombros para atrás y desenvolverte con éxito. Se lo puedes decir, por ejemplo, a una CEO antes de que haga una presentación ante la junta de la compañía o los empleados”.

La socióloga ha escrito libros sobre arte y ha sido investigadora y profesora en varias instituciones, entre ellas la Universidad de Sussex, en Inglaterra, y la Universidad de California, Berkeley.

Además de buscar las perspectivas sobre los senos de mujeres y expertos, estudios y literatura especializada, Thornton indagó sobre su propia visión.

“Sentí que había dos aspectos: uno era que mis pechos atraían la atención masculina de una manera que no siempre quería”.

Y el otro tenía que ver con que, en el inglés informal, boobs es una de las palabras más populares (entre varias) para referirse a los senos. Es un término que, según el Diccionario de Cambridge, también puede significar “idiota” y “metedura de pata”.

La combinación de “los pechos como estúpidos y los pechos como objetos de atención no deseada”, llevaron Thornton a sentir una cierta desconexión de sus propios senos.

Cuando comenzó su investigación, cuenta que encontró que 40% de las mujeres en Occidente no se sentían satisfechas con sus senos.

“La cirugía plástica número uno practicada a mujeres en casi todas las culturas es la mamaria”.

“¿Por qué estamos gastando tanto dinero en levantar, aumentar, encoger nuestros senos?”.

Una señal equivocada

Es clave, considera la socióloga, que las mujeres se sientan menos juzgadas y presionadas sobre sus senos.

“Hay una asociación terrible que todavía persiste en muchos lugares: que las adolescentes con senos grandes están disponibles sexualmente. Si eres una adolescente con senos grandes, es más probable que sufras acoso”.

“La vinculación de los pechos con una especie de señal de disponibilidad para los hombres es un problema inmenso para las jovencitas”.

Thornton cuenta que sus senos empezaron a crecer a una edad temprana y, eso, la hizo verse mayor, algo para lo que no estaba preparada.

“Mi cerebro era el de una niña de 12 años, era muy inocente, pero había hombres que me veían como si tuviera 18 años”.

“Y eso”, dice con conocimiento de causa, “puede generar traumas”.

Un refugio en los sacos de cuello alto

Cuando tenía 15 años, el chef del restaurante en el que trabajaba le puso las manos en sus senos.

“Un día triste”, escribió en su libro. “Una humillante iniciación a la agresión sexual”.

Un año después, en una pijamada en la casa de una amiga, otro hombre hizo lo mismo. Era la media noche y esas manos la despertaron: eran las del novio de la hermana mayor de su amiga.