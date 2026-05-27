UEFA castiga de por vida a entrenador checo acusado de grabar a jugadoras en vestuarios

La UEFA impuso una prohibición de por vida contra el entrenador checo Petr Vlachovsky para ejercer cualquier actividad vinculada al fútbol, luego de que fuera acusado de grabar sin consentimiento a jugadoras mientras se cambiaban en vestuarios.

El exentrenador del FC Slovako Women, Petr Vlachovsky, recibió una de las sanciones más severas contempladas por la UEFA: la prohibición permanente de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol.

La decisión fue adoptada tras una investigación realizada por un inspector de ética y disciplina del organismo europeo, luego de denuncias que apuntaban a que el técnico grabó sin conocimiento a jugadoras en espacios privados.

Según informó The Athletic, la UEFA también solicitó a la FIFA que extienda la sanción a nivel mundial.

Los antecedentes del caso

De acuerdo con los antecedentes citados por el medio, Vlachovsky, de 42 años, habría utilizado una cámara en miniatura escondida en una mochila para registrar a 15 jugadoras, entre ellas una menor de 17 años.

Los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2023, antes y después de entrenamientos y partidos.

La UEFA determinó que el entrenador vulneró los artículos 11(1), 11(2)(b) y 11(2)(d) de su reglamento disciplinario, referidos a las reglas básicas de conducta y a acciones que desprestigian el deporte.

Condenas previas en República Checa

Vlachovsky fue arrestado en 2023 y obligado a pagar 20.000 coronas checas, equivalentes a unos 940 dólares, como indemnización a 13 jugadoras por los daños sufridos.

En mayo de 2025, un tribunal penal volvió a condenarlo, esta vez a un año de prisión condicional y a cinco años de inhabilitación para entrenar en el ámbito nacional.

En esa instancia, fue declarado culpable de posesión de material pornográfico infantil en su computador.

FIFPRO valora la medida

El sindicato internacional de futbolistas FIFPRO Europa celebró la determinación de la UEFA y respaldó la solicitud para que la FIFA aplique una prohibición internacional.

La organización sostuvo que la sanción “envía un mensaje fuerte y necesario de que el comportamiento abusivo e inapropiado no tiene cabida en el fútbol”.

“Salvaguardar el bienestar de los y las futbolistas debe seguir siendo una prioridad en todos los niveles del juego”, agregó el sindicato.

El caso generó especial atención porque Vlachovsky también fue entrenador de la selección femenina sub-19 de República Checa.

La situación reabrió el debate sobre los mecanismos de supervisión, prevención y protección de las deportistas, especialmente en el fútbol femenino y en categorías formativas.