Cyber Days en Clínica Belenus: hasta 75% OFF en depilación láser y promociones especiales

La depilación se ha convertido en uno de los principales hábitos de autocuidado de los chilenos. De hecho, estudios recientes muestran que 8 de cada 10 personas en Chile se depilan actualmente y que las zonas más tratadas son axilas, piernas y zonas íntimas, reflejando una tendencia cada vez más masiva y transversal.

En ese contexto, Clínica Belenus anunció su participación en los Cyber Days 2026 —que se realizará entre el 1 y el 3 de junio— con descuentos de hasta 75% OFF en tratamientos de depilación láser y promociones exclusivas para nuevos clientes.

Entre las ofertas más relevantes se encuentran 6 sesiones de axilas por $27.990 para usuarios nuevos y 6 sesiones de Full Brazilian por $99.990, ya sean usuarios nuevos o antiguos.

Según explicó Karina Suárez, gerente general de Clínica Belenus, “en Chile la depilación ha dejado de ser un simple trámite de belleza para convertirse en un acto de cuidado y empoderamiento personal. No es sólo estética, sino parte de cómo las personas viven su identidad, confort y autocuidado”.

Además, la tendencia también ha crecido con fuerza entre los hombres: más de la mitad asegura depilarse actualmente, evidenciando un cambio cultural importante respecto al cuidado personal y bienestar.

Otro dato relevante es que, aunque muchas personas continúan utilizando métodos tradicionales, la depilación láser es reconocida como el sistema más duradero y efectivo, impulsando cada vez más el interés por tratamientos de largo plazo y tecnologías menos invasivas.

En este escenario, Clínica Belenus busca posicionarse como una de las principales alternativas para quienes quieran comenzar o continuar su tratamiento durante Cyber Days, accediendo a precios preferenciales y tecnología especializada.

Las promociones estarán disponibles entre el 1 y el 3 de junio a través de los canales oficiales en www.belenus.cl o en cualquiera de sus 31 clínicas de Arica a Punta Arenas.