Premiada película sobre militares que se opusieron al golpe de 1973 se estrenará en Chile en octubre

El próximo 1 de octubre llega a los cines chilenos “Hangar Rojo”, una película sobre militares que se opusieron al derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.

El thriller político, inspirado en hechos reales, sigue a un capitán de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) enfrentado a una orden imposible: transformar la Escuela de Aviación, donde entrena a jóvenes cadetes, en un centro de detención clandestino, tras el golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet.

Dirigida por Juan Pablo Sallato y protagonizada por Nicolás Zárate, Boris Quercia y Marcial Tagle , la película se estrenó mundialmente en Berlinale Perspectives 2026 y llega a Chile tras un destacado recorrido internacional.

Te podría interesar:

La producción es una coproducción entre Chile, Argentina e Italia, realizada con la participación de Televisión Nacional de Chile (TVN) como coproductor.

Rodada en blanco y negro e inspirada en el libro “Disparen a la bandada”, de Fernando Villagrán, “Hangar Rojo” propone una experiencia de tensión psicológica y moral sobre el miedo, la obediencia y las consecuencias de una decisión imposible.

Tras su estreno mundial en Berlinale, la película continuó su recorrido por festivales como BAFICI, Málaga y Guadalajara. En Málaga obtuvo cuatro reconocimientos, incluyendo Premio del Público y Premio de la Crítica, mientras que en Guadalajara recibió cinco premios, entre ellos Mejor Película Iberoamericana, Mejor Dirección y Mejor Interpretación para Nicolás Zárate.

“Hangar Rojo” es “una película sobre la desobediencia. Indaga en un hombre formado en la disciplina militar, enfrentado al momento exacto donde las órdenes se convierten en crímenes. Mientras el país se derrumba (…), observamos ese instante fundacional del horror, cuando el aparato represivo aún no tiene forma. No hay hombres, solo capturados entre la lógica del poder y el peso de la culpa, y un espectador invitado a preguntarse qué personaje representaría en esa situación”, afirma su director.

La cinta “intenta mirar hacia ese pasado no solo para entenderlo, sino también para reconocer en él las sombras que todavía habitan en nosotros. En medio del horror, la película busca ese resquicio de la humanidad que, a veces, sobrevive incluso en los lugares más oscuros”, señala.