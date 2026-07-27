Un día de SPA con tus impuestos

Los vecinos de las cinco o seis comunas más ricas del país tienen acceso a beneficios, financiados con cargo al presupuesto municipal, que serían impensables para quienes viven fuera de ellas.

Por ejemplo, un día de SPA en el Centro Deportivo SPA Cerro Apoquindo de la comuna de las Condes, que incluye piscina temperada, máquinas, sauna y vapor, tiene un costo de $6.700 para los vecinos de la comuna.

Su financiamiento proviene de tributos de carácter local, incluyendo la fracción de las contribuciones, patentes comerciales y permisos de circulación que se quedan en la comuna de origen (la otra fracción de estos se distribuye a todas las comunas del país a través del Fondo Común Municipal): los propios vecinos de Las Condes financian el SPA municipal.

La propuesta de compensación a los municipios que hizo el gobierno, a propósito de la exención de contribuciones a los mayores de 65 años ya aprobada por el Congreso, rompe con esta lógica. El Ejecutivo propone reemplazar, con cargo al Fisco, la totalidad de los ingresos propios que dejarán de recibir las comunas debido a la implementación de esta exención. Como los inmuebles sujetos a impuesto territorial están muy concentrados en el barrio alto, las diferencias en los montos a transferir son enormes.

Las Condes recibiría $13.000 millones y Lo Barnechea $8.000 millones. Mientras tanto, Independencia obtendría $59 millones y San Ramón tan solo $3 millones. La propuesta no se votó en el Senado, pues el gobierno no contaba con los apoyos necesarios para aprobarla, por lo que la discusión se pospuso algunos días. Es una buena oportunidad para corregirla.

Si se aprueba esta norma tal como está planteada, ya no serán solo los vecinos de Las Condes los que financiarán el día de SPA subsidiado por el municipio. También contribuirá una persona de Mejillones con el IVA de un kilo de carne; una enfermera de San Miguel con el impuesto a la renta que le descuentan todos los meses, y un transportista escolar de Curicó con el impuesto específico a los combustibles, cada vez que rellena el estanque.

La exención general a las contribuciones de mayores de 65 es una medida injusta y regresiva, pero ya fue visada por el Congreso. Resta definir cómo se distribuirán $80.000 millones de compensación a los municipios que comprometió el gobierno (adicionales a los $110.000 millones ya acordados para el FCM). Un grupo de alcaldes argumenta que, en vez de reemplazar uno a uno los ingresos que recibían los municipios por las contribuciones que ya no se pagarán, el nuevo mecanismo de financiamiento vía rentas generales requiere analizarse bajo una óptica de justicia distributiva y territorial.

Estos alcaldes propusieron que los $80.000 millones en discusión suplementen el Fondo Común Municipal, mecanismo que asigna recursos en función de criterios de equidad como la capacidad de cada municipio de generar ingresos propios o la tasa de pobreza en cada comuna. Siguiendo esta regla, la comuna de Lo Espejo recibiría aproximadamente $400 millones (versus solo $4 millones con la propuesta actual del gobierno), y la municipalidad de Temuco obtendría $900 millones.

La propuesta de los alcaldes no deja a todas las comunas con exactamente los mismos ingresos que antes de la implementación de la exención a las contribuciones. Pero tampoco los vecinos de todas las comunas acceden de manera pareja al beneficio tributario. Tal vez la comuna de Las Condes deba subir el precio en su SPA comunal. Es un costo que vale la pena asumir para financiar mejor iluminación en las calles de Pedro Aguirre Cerda o la contratación de especialistas para la salud primaria en Ancud.

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