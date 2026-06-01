Cuenta Pública: Kast pone foco en el empleo femenino y anuncia reforma a la Sala Cuna Universal

La recuperación del empleo femenino fue uno de los focos de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, realizada este 1 de junio ante el Congreso Nacional. En un discurso marcado por la preocupación por la seguridad y el estancamiento económico, el Mandatario advirtió que las mujeres siguen siendo uno de los grupos más afectados por la falta de oportunidades laborales en el país.

“Hay un dato que golpea especialmente: el desempleo de las mujeres llega al 10,5%, y el de las mujeres jóvenes está por sobre el 25%”, afirmó el Presidente, al describir lo que calificó como una de las consecuencias más dolorosas del bajo crecimiento económico que ha experimentado Chile durante la última década.

Kast vinculó directamente la recuperación económica con la generación de empleo, señalando que el crecimiento no es un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas. “Ningún país puede darse el lujo de dejar fuera a la mitad de su talento”, sostuvo, en referencia a la participación de las mujeres en el mercado laboral.

Durante su intervención, el Mandatario describió la realidad de “una mujer joven que postula a 20 trabajos y no recibe una sola respuesta”, ejemplificó al abordar el impacto humano de las cifras de desempleo.

El Presidente defendió además la importancia del empleo como un factor de estabilidad para las familias. “Un empleo no es solo un sueldo. Un empleo es dignidad. Es la posibilidad de mirar a los hijos a los ojos y decirles que en esta casa tendremos lo necesario”, señaló.

Sala cuna universal

Uno de los anuncios más relevantes para las mujeres fue la confirmación de que el próximo 15 de junio el Ejecutivo ingresará una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna Universal, con el objetivo de modificar un sistema que, según el Gobierno, ha terminado transformándose en una barrera para la contratación femenina.

Kast sostuvo que la normativa vigente, que obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a financiar este beneficio, ha generado durante décadas incentivos que afectan negativamente la contratación de mujeres.

Por ello, anunció la creación de un nuevo modelo que permita avanzar hacia una sala cuna universal “con gradualidad y responsabilidad”, asegurando su sostenibilidad financiera en el largo plazo.

Según explicó, la iniciativa busca fortalecer la participación laboral femenina, facilitar la conciliación entre el trabajo y las responsabilidades de cuidado, y responder a los desafíos demográficos y sociales que enfrenta el país.

“Cuando una madre puede trabajar con tranquilidad, cuando las familias cuentan con más apoyo y cuando el cuidado deja de ser una carga individual para transformarse en una tarea compartida, avanza no solo la equidad, sino también el desarrollo de Chile”, afirmó.

Metas de empleo y crecimiento

La agenda económica presentada por el Gobierno contempla llevar el crecimiento del país al 4% y reducir la tasa de desempleo al 6%, lo que permitiría recuperar al menos 300 mil puestos de trabajo.

Para ello, el Ejecutivo llamó al Congreso a aprobar el denominado Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, una iniciativa que busca enfrentar simultáneamente los desafíos económicos, laborales y fiscales.

En ese contexto, el Presidente insistió en que la recuperación del empleo femenino será una pieza clave para alcanzar esos objetivos, planteando que el crecimiento económico y la incorporación de más mujeres al mercado laboral deben avanzar de manera conjunta para impulsar el desarrollo del país.

Chile frente al desafío de la baja natalidad

Durante su intervención, Kast expresó además preocupación por la caída sostenida de la natalidad en el país.

El Presidente señaló que actualmente nace, en promedio, menos de un hijo por mujer en edad fértil, situación que calificó como una “crisis silenciosa”.

Para enfrentar este escenario, anunció la creación de la Secretaría del Plan Chile Renace y la conformación de una Comisión Asesora Presidencial que propondrá medidas para facilitar la formación de familias y apoyar a quienes desean tener hijos.