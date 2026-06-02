La histórica voz femenina que narró la final masculina de la Champions League

La final de la UEFA Champions League 2025-2026 dejó un capítulo que trascendió lo estrictamente futbolístico. Desde el estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría, la periodista mexicana María José González, conocida como Majo González, se convirtió en la primera mujer en narrar en español una final masculina del torneo de clubes más importante de Europa.

La comunicadora encabezó la transmisión del encuentro entre Paris Saint-Germain y Arsenal, transformándose en la primera voz femenina que relata una definición de Champions League varonil para una audiencia hispanohablante.

Su participación fue destacada previamente por colegas y compañeros de la cadena TNT Sports, quienes reconocieron el carácter histórico de una transmisión que marca un precedente para el periodismo deportivo latinoamericano.

Una barrera que comenzó a derribarse antes del pitazo inicial

Antes del partido decisivo, González abordó públicamente la relevancia del momento que estaba a punto de protagonizar. La periodista precisó que la dimensión histórica de su participación radicaba específicamente en el relato en idioma español de una final masculina de la competencia europea.

“Voy a acotar nada más que es en habla hispana, en español seré la primera en relatar una final de Champions varonil. No es cualquier cosa, es una situación muy importante: Copas del Mundo, Euros, lo que quieras, pero la Champions League es algo distinto, es muy especial”, expresó.

La narradora también destacó el valor simbólico que tiene el torneo dentro del fútbol mundial y la responsabilidad que implica transmitir uno de los eventos más seguidos del planeta.

“La orejona es la orejona. Más allá de que es mi trabajo, lo que más disfruto es que la gente se emocione conmigo, contar esa historia a través del fútbol y eso es lo que vamos a hacer precisamente en esta final”, agregó.

Un camino construido desde la preparación y la perseverancia

La participación de González en la final de la Champions League es el resultado de una trayectoria desarrollada durante años dentro del periodismo deportivo, un ámbito históricamente dominado por hombres.

La propia comunicadora aprovechó la instancia para reflexionar sobre el proceso que la llevó a alcanzar este objetivo profesional, destacando la importancia de la preparación constante y la perseverancia.

“Seguí persiguiendo y me seguí preparando para que nadie te diga que no lo puedes conseguir, que no lo puedes hacer. Yo ya entendí que no le voy a gustar a todo mundo y entiendo que hay a mucha gente que sí porque al final es un trabajo criticable, porque estás en frente de una pantalla”, señaló.

Sus declaraciones apuntan a una realidad frecuente en los medios deportivos, donde las mujeres han debido abrirse paso en espacios tradicionalmente masculinizados y enfrentar mayores niveles de escrutinio público.

Un precedente para nuevas generaciones

Más allá del resultado deportivo de la final disputada en Budapest, el nombre de Majo González quedó asociado a un acontecimiento inédito para las transmisiones futbolísticas en español.

La periodista subrayó que el esfuerzo detrás de cada cobertura y cada relato ha sido una constante a lo largo de su carrera profesional.

“Yo lo que puedo decir es que siempre hago y doy lo mejor de mí y preparo mis partidos con una convicción tremenda, con mucha ilusión, pero sobre todo trabajando mucho”, recalcó.

Su presencia en la narración de la principal competencia de clubes del fútbol europeo representa un avance en la visibilidad de las mujeres dentro de los medios deportivos y abre una nueva referencia para futuras generaciones de periodistas interesadas en desarrollarse en el relato y análisis futbolístico.

Con su relato desde Budapest, Majo González escribió una página inédita para el periodismo deportivo mexicano y para las transmisiones de fútbol en español, dejando una marca que trasciende los noventa minutos de una final europea.