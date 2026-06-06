El revolucionario dispositivo para partos creado por un mecánico argentino que ya se usa en Europa

Odón admitió que su invento no nació porque él estuviera personalmente preocupado por los riesgos que aún conllevan los partos.

En 2023, unas 260.000 mujeres en todo el planeta murieron al dar a luz; es decir, una cada dos minutos, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En América Latina más de 8.000 mujeres fallecen cada año debido a complicaciones durante el embarazo, el parto o el puerperio, según las mismas estadísticas.

A lo anterior hay que sumarle que alrededor de un millón de bebés murieron en las primeras 24 horas de vida en 2023, según los datos del organismo adscrito a Naciones Unidas.

“Todo comenzó con un truco que un empleado de mi taller le estaba haciendo a otro y que consistía en tratar de sacar un corcho de dentro de una botella. Yo pensaba: ‘la va a tener que romper'”, comentó a BBC Mundo.

“Pero (el retador) tomó una bolsita, la metió en la botella, la llenó de aire, tiró y sacó el corcho. Me quedé impresionado con ese mecanismo de pinza de aire y de cinta transportadora”, recordó.

¿Cómo vinculó la idea de sacar un corcho de una botella con los partos? Odón se lo atribuyó a la providencia, porque admitió que no había relación alguna.

“La verdad es que fue un milagro lo que me pasó, porque no tenía ningún problema con el embarazo de ningún familiar o conocido”, aseguró.

Días después, Odón estaba con un socio, Carlos Modena, que es ingeniero de profesión, visitando a un médico en la capital argentina para exponerle la idea, y al poco tiempo esta terminó en manos del obstetra Mario Merialdi, quien para esa época era jefe del Departamento de Salud Reproductiva de la OMS.

Merialdi admitió que cuando vio el prototipo por primera vez, durante un descanso en un congreso que la OMS celebraba en Buenos Aires, se sorprendió:

“Cuando vi el dispositivo me quedé impactado por dos aspectos: su simplicidad y su seguridad”, admitió a BBC Mundo el doctor italo-suizo, quien hoy es jefe médico de MNHI.

“Se puede usar fácilmente, lo cual permite que lo empleen tanto médicos profesionales como matronas, garantizando el acceso a la salud en zonas o regiones con sistemas de salud más débiles”, afirmó.

Y sobre la seguridad, dijo que los materiales blandos con los que está fabricado el OdonAssist reducen los riesgos asociados al fórceps, la ventosa o las cesáreas.

“Hasta ahora, todos los bebés nacidos en partos donde se ha utilizado el dispositivo han nacido sin moretones, hematomas u otras heridas que, en ocasiones, pueden producirse al aplicar los procedimientos actuales”, agregó.

Riesgos para madres y para niños

Aunque aseguró que el fórceps, la ventosa o las cesáreas son seguras, Merialdi recordó que “como todo procedimiento quirúrgico” conllevan riesgos.

“Se pueden producir algunas lesiones que, en la mayoría de los casos, suelen desaparecer con los días, pero en contados casos pueden dejar secuelas”, apuntó.

En Canadá, por ejemplo, se produce un traumatismo neonatal grave en uno de cada 105 partos con fórceps, según datos contenidos en un informe disponible en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Pero no solo los pequeños sufren: sus madres también, ya que los desgarros vaginales y rectales pueden ocurrir en aproximadamente el 10% de los partos con fórceps, según datos de la Clínica Cleveland de EE. UU.

En México, un estudio publicado en 2012 -en el cual se estudiaron 467 partos con fórceps en el Hospital de la Mujer de la capital- encontró que el 38,5% de las madres presentó desgarros y el 55,9% de los neonatos tuvo alguna complicación o lesión.

En 2025, OdonAssist recibió la certificación CE Kitemark, que confirma su seguridad para su uso en hospitales de toda Europa.

Sin embargo, a diferencia del fórceps o la ventosa, el dispositivo no se puede reutilizar.

“Es desechable porque necesita una esterilización con rayos gamma”, explicó Merialdi, quien agregó que “al emplear materiales blandos para no dañar al bebé ni a la madre, los mismos no se puede reusar sin que haya riesgo de infecciones”.