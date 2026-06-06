Marjane Satrapi: la creadora de Persépolis que denunció la opresión de las mujeres en Irán

La muerte de Marjane Satrapi, cineasta e historietista franco-iraní, marca el cierre de una trayectoria que trascendió el ámbito artístico para convertirse en un símbolo de resistencia frente a la represión y la desigualdad de género en Medio Oriente. La autora de Persépolis falleció este jueves a los 56 años, dejando una obra profundamente ligada a la defensa de la libertad y los derechos de las mujeres.

Reconocida mundialmente por su novela gráfica Persépolis, publicada en blanco y negro, Satrapi narró su propia infancia y adolescencia en Irán durante y después de la Revolución Islámica de 1978. A través de una mirada íntima y autobiográfica, logró construir uno de los relatos más influyentes del cómic contemporáneo.

El libro se transformó rápidamente en un éxito editorial internacional y, en 2007, fue llevado al cine. La adaptación amplificó el alcance de una historia que abordó temas como el exilio, la represión política y la búsqueda de identidad, convirtiendo una experiencia personal en una reflexión universal sobre la libertad y la resistencia.

Una crítica constante al control sobre las mujeres

La denuncia contra la imposición del velo en Irán fue uno de los ejes centrales de la obra y el discurso público de Satrapi. En Persépolis quedó inmortalizada una de las imágenes más emblemáticas de la novela: una Marjane de 10 años vistiendo una chaqueta con la frase “el punk no ha muerto”, mientras el velo cubre su cabello.

La escena sintetiza el conflicto entre la individualidad y las normas impuestas por el régimen. En una reciente entrevista con El País, la autora sostuvo que la obligatoriedad del velo funciona como un mecanismo de cosificación y control sobre las mujeres desde edades tempranas, restringiendo sus libertades y condicionándolas a asumir culpas y responsabilidades que no les corresponden.

La discusión adquirió una dimensión global tras el caso de la joven kurdoiraní Yina Mahsa Amini, asesinada en 2022 por la policía moral iraní luego de ser detenida por llevar incorrectamente puesto el velo cuando salía de una estación de metro en Teherán.

Reconocimientos y una despedida marcada por el dolor

A lo largo de su carrera, Satrapi recibió numerosos reconocimientos por su aporte artístico y político. En 2002 y 2004 fue premiada en el Festival Internacional del Cómic de Angoulême, mientras que en 2008 obtuvo una nominación al Premio Oscar por la adaptación cinematográfica de Persépolis. Ese mismo año también fue galardonada con dos Premios César del cine francés.

Su compromiso con los derechos humanos y la libertad de expresión fue nuevamente destacado en 2024, cuando recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada este jueves por su familia a través de un comunicado difundido por medios franceses, en el que señalaron: “Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida”.