“Este tipo de combate debe ser arbitrado por un hombre”: la polémica sexista en Roland Garros

Con la coronación de Alexander Zverev como campeón y la irrupción definitiva del italiano Flavio Cobolli entre la élite del circuito, Roland Garros 2026 cerró sus puertas dejando varias historias que trascendieron lo estrictamente deportivo.

Una de las controversias más comentadas fue protagonizada por el paraguayo Daniel Vallejo, quien quedó en el centro del debate tras cuestionar públicamente a la jueza de silla Ana Carvalho luego de su eliminación ante el francés Moïse Kouamé.

“Este tipo de combate debe ser arbitrado por un hombre. Es muy difícil para una mujer hacerlo. Tiene que ser arbitrado por un hombre, porque es un público muy exigente y se necesita mucha fuerza para enfrentarse a él”, dijo el guaraní a Clay Magazine.

Sus declaraciones generaron una inmediata ola de críticas y fueron calificadas como sexistas por parte de la organización del torneo y de la Federación Francesa de Tenis.

“Sacado de contexto. Jamás hablé de las mujeres en general, hablé sobre la referee [árbitra] en específico, que no manejó al público en ningún momento del partido. Dicho esto, tampoco dije que perdí por culpa de ella. Felicité al rival y es normal que el público aliente al jugador local“.

Vallejo insistió en que sus cuestionamientos estaban relacionados con el manejo del partido y el comportamiento del público, que apoyó masivamente al jugador local. También criticó la actitud de Kouamé, quien este sábado se medirá con el chileno Alejandro Tabilo.

“El público [10.000 personas] se descontroló bastante, aunque entiendo que apoye a su compatriota. Es muy intenso, pero estaba preparado porque sabía que sería así, así que eso no me perjudicó, sino que me dio más fuerza”, indicó; “él [Kouamé] se tomó mucho tiempo muchas veces, tirado en el piso o haciendo tiempo de más. Y no es normal que el público grite durante un minuto seguido sin que se juegue. En un partido donde la parte física importa mucho, si das mucho tiempo a un jugador, obviamente lo va a aprovechar. La verdad es que también es difícil que un árbitro pueda manejar esta situación”.

Sin embargo, las explicaciones no evitaron la respuesta de Roland Garros y la FFT, que calificaron los dichos como “inaceptables” y reafirmaron su respaldo a la labor arbitral.

“El valor de los árbitros no se mide por su género, sino por su profesionalismo y su capacidad para dirigir en el alto nivel. El resultado de un partido deportivo, sea positivo o negativo, no puede jamás ni justificar ni excusar tales comentarios”, agregaron desde el Grand Slam francés.

El episodio abrió nuevamente el debate sobre la igualdad de género dentro del tenis profesional, un deporte que históricamente ha sido considerado uno de los más avanzados en materia de inclusión y equidad. También puso de relieve la creciente sensibilidad de las organizaciones deportivas frente a comentarios considerados discriminatorios, en un contexto donde la conducta de jugadores y entrenadores fuera de la cancha recibe cada vez mayor escrutinio.

La controversia de Vallejo terminó convirtiéndose en uno de los temas extradeportivos más comentados de la edición 2026 de Roland Garros, un torneo que será recordado tanto por el primer Grand Slam de Zverev como por las discusiones que reabrió sobre el rol de los árbitros, la presión del público y los límites del discurso en el deporte de alto rendimiento.

Final femenina

La final femenina fue una de las grandes historias de Roland Garros 2026 porque enfrentó a dos jugadoras que nunca habían ganado un Grand Slam y, sobre todo, porque confirmó la llegada definitiva de una nueva estrella al circuito.

La rusa Mirra Andreeva, de apenas 19 años, se consagró campeona tras vencer a la polaca Maja Chwalińska por 6-3 y 6-2 en la Philippe-Chatrier. Con ello conquistó su primer Grand Slam y se convirtió en la campeona más joven en París desde que lo lograra Monica Seles hace 34 años.

Así, Roland Garros 2026 será recordado por tres grandes temas: el primer major de Zverev, la coronación de Andreeva como nueva estrella del tenis mundial y la polémica generada por las declaraciones de Daniel Vallejo sobre el arbitraje femenino.