Anticonceptivos sin hormonas ganan terreno entre mujeres que buscan mayor bienestar integral

La forma en que las personas enfrentan las decisiones sobre salud sexual y reproductiva está experimentando una transformación. Cada vez más usuarias buscan métodos anticonceptivos que se ajusten a sus necesidades, estilo de vida y bienestar integral, impulsando el interés por alternativas sin hormonas.

Según DKT Chile, este cambio responde a una ciudadanía más informada y consciente, que demanda mayor diversidad de opciones y acceso a información confiable para tomar decisiones sobre su salud reproductiva.

“Hoy vemos pacientes mucho más informadas y empoderadas, que quieren entender cómo funciona cada método y cómo impacta en su cuerpo. La elección anticonceptiva ya no es única ni permanente, sino que cambia según la etapa de vida, las necesidades y la experiencia de cada persona”, explica Victoria Cancino, matrona de DKT Chile.

Entre los factores que están influyendo en esta tendencia destacan el acceso a información especializada, la preocupación por el bienestar físico y emocional, y las experiencias previas con anticonceptivos hormonales. En ese contexto, algunas usuarias han comenzado a cuestionar posibles efectos asociados a estos métodos, como cambios en la libido, el estado de ánimo o la calidad de vida, favoreciendo la búsqueda de alternativas no hormonales.

Dentro de las opciones disponibles, el DIU de cobre y los métodos de barrera aparecen como alternativas eficaces para prevenir embarazos sin intervenir hormonalmente en el organismo. No obstante, desde DKT Chile subrayan que el objetivo no es establecer una competencia entre métodos hormonales y no hormonales, sino ampliar las posibilidades de elección.

“En países desarrollados, el crecimiento se está dando principalmente en métodos anticonceptivos de larga duración, más que en una preferencia exclusiva por lo hormonal o no hormonal. En ese contexto, el DIU de cobre destaca porque combina eficacia, duración y ausencia de hormonas”, agrega Cancino.

Aunque el interés por estas alternativas va en aumento, su uso continúa siendo minoritario dentro del sistema público de salud en comparación con otros métodos hormonales. Para la organización, esto refleja la necesidad de fortalecer la educación sexual, mejorar el acceso y promover información basada en evidencia.

El perfil de quienes optan por métodos sin hormonas también se ha diversificado. Actualmente conviven mujeres que han tenido experiencias positivas con estas alternativas, personas jóvenes que buscan reducir la intervención sobre su organismo y usuarias que priorizan opciones compatibles con su bienestar integral.

Pese a ello, la desinformación y los mitos continúan influyendo en la toma de decisiones, especialmente a través de experiencias compartidas en círculos cercanos o redes sociales.

“Uno de los principales desafíos sigue siendo derribar creencias instaladas a partir de experiencias ajenas. Cada cuerpo reacciona distinto, y hoy existe la posibilidad de probar distintos métodos hasta encontrar el más adecuado para cada persona”, señala la especialista de DKT Chile.

Entre los mitos más frecuentes figuran creencias como que la T de cobre siempre falla, que dejar de menstruar por efecto de un anticonceptivo es peligroso, que todos los métodos generan aumento de peso o que una mala experiencia de otra persona implica necesariamente el mismo resultado.

Desde DKT Chile sostienen que el desafío actual pasa por promover una mirada más integral, libre de estigmas y basada en información confiable, que permita a las personas acceder a orientación profesional y elegir el método más adecuado para cada etapa de su vida.

“Como organización, nuestro foco es ampliar el acceso a información confiable y contribuir a que las personas puedan tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud sexual y reproductiva”, concluyen desde DKT Chile.