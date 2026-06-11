Peligrosa venta de leche materna en internet: expertos advierten riesgos para la salud de los bebés

La comercialización informal de leche materna a través de redes sociales y plataformas digitales encendió las alarmas de especialistas y autoridades sanitarias. Lo que para algunas familias puede parecer una alternativa rápida para alimentar a un recién nacido, advierten los expertos, podría exponerlo a graves riesgos para su salud, incluida la transmisión de enfermedades como el VIH.

La preocupación tomó fuerza esta semana luego de que el Hospital Biprovincial Quillota Petorca detectara casos de venta de leche materna en la Región de Valparaíso. Sin embargo, se trata de una práctica que ha ganado terreno en distintos puntos del país, impulsada por publicaciones en Marketplace, grupos de Facebook y otras plataformas, en un mercado que opera sin regulación ni controles sanitarios.

Sin garantías sobre el origen del producto

Tamara Acuña, académica de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Andrés Bello y especialista en lactancia materna, explica que uno de los principales problemas es la falta de certeza respecto de lo que realmente se está adquiriendo.

“Lo principal es la trazabilidad que uno pueda tener con ese alimento. Algo súper simple y básico es tener la conciencia de si de verdad eso es leche materna”, advierte. “A mí me podrían vender cualquier fluido, leche de vaca, leche de tarro con un poco de colorante para que se vea de otra tonalidad y decirme que es leche materna. No voy a tener la certificación de que así es”.

A ello se suma la imposibilidad de verificar las condiciones de extracción, almacenamiento y transporte. La leche materna requiere una estricta cadena de frío para conservar sus propiedades y mantenerse segura para el consumo de un recién nacido, algo que no puede garantizarse en transacciones informales.

Un fluido capaz de transmitir enfermedades

La especialista recalca que la leche materna es considerada un fluido de alto riesgo biológico, ya que puede convertirse en vehículo de transmisión de virus, bacterias y otros microorganismos si no cumple con los protocolos sanitarios correspondientes.

Entre los patógenos que pueden transmitirse se encuentran el VIH y el HTLV 1 y 2, además de infecciones derivadas de una manipulación o conservación inadecuadas. Las consecuencias pueden ser especialmente graves en los primeros meses de vida.

“Una diarrea en un recién nacido puede ser incluso mortal”, subraya Acuña.

La venta está prohibida en Chile

Frente al aumento de publicaciones que ofrecen este producto, la académica enfatiza que no existe ninguna vía autorizada para comprar leche materna en el país.

“Quiero ser súper enfática: la leche materna en ningún caso se puede comprar. No existen lugares autorizados que me permitan comprarla, porque eso no está permitido”, advierte la especialista.

La Ley 21.155, que regula los derechos relacionados con la lactancia materna, permite únicamente la donación de leche y establece que esta debe someterse a tratamientos específicos antes de ser administrada a otro lactante. Asimismo, prohíbe la alimentación directa desde el pecho de una mujer a un niño que no sea su hijo, debido a los riesgos de transmisión de enfermedades.

Actualmente, Chile cuenta con un único banco de leche materna operativo, asociado al Hospital Sótero del Río, entidad encargada de recibir, procesar y distribuir las donaciones bajo estrictos estándares sanitarios.

Denunciar y optar por alternativas seguras

Ante la presencia de avisos de venta en internet, la recomendación es informar a la Seremi de Salud correspondiente. Para aquellas madres que no pueden amamantar o presentan una producción insuficiente de leche, las alternativas seguras son las fórmulas lácteas o, cuando corresponda, el acceso a leche donada mediante canales oficiales.

“La única forma en que yo pueda alimentar a otro niño que no sea el mío es a través de la donación de leche materna”, concluye Acuña.

A diferencia del comercio informal, la donación regulada permite garantizar la trazabilidad del producto, su procesamiento sanitario y la seguridad de los recién nacidos que la reciben.