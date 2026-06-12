De la formación al empleo: 22 mujeres se integran al equipo de Mantenimiento de Los Bronces

Durante décadas, los talleres de mantenimiento, las faenas y los equipos de reparación minera fueron espacios ocupados mayoritariamente por hombres. Sin embargo, esa realidad está cambiando. Cada vez más mujeres están ingresando a especialidades técnicas vinculadas a la minería, impulsadas por programas de formación que buscan reducir brechas y generar nuevas oportunidades laborales en una de las industrias más relevantes para Chile.

Ese es el caso de 22 mujeres que este mes comenzaron a trabajar de manera indefinida en el área de Mantenimiento de Los Bronces, tras completar un proceso de seis meses de formación y experiencia en terreno en el “Programa Inicia Mantenedoras 2026” de Anglo American.

Este hito adquiere un significado especial al concretarse en el mes en que se celebra el Día de la Mujer Minera, reforzando el compromiso de la compañía con la equidad de género y la generación de oportunidades reales para que más mujeres se desarrollen y proyecten en la industria.

Carlos Espinoza, gerente general de Los Bronces, explicó que “el Programa Inicia es una muestra de la innovación y apertura que nos define. Además, en el área de Mantenimiento no es habitual que operen mujeres, por lo que esta iniciativa pone en valor que la mujer puede participar y desarrollarse en muchas áreas del proceso productivo de la minería. Por eso, estos meses han sido intensos, con una alta demanda de tiempo, foco en seguridad, entrenamiento y trabajo en equipo, pero sabemos que este es el camino para construir diariamente lo que buscamos: un entorno diverso, colaborativo, respetuoso, seguro y eficiente”.

La iniciativa partió en enero con 45 mujeres, y contempló un proceso formativo que combinó capacitación técnica en mantención mecánica y eléctrica con desarrollo de habilidades clave para el trabajo en equipo y el desempeño en entornos operacionales. Posteriormente, un grupo de participantes avanzó a una etapa práctica en la operación, donde adquirieron experiencia directa en terreno.

Mauricio Feneux, superintendente de Mantención Transporte y Servicios de Los Bronces, indicó que “más allá de la formación técnica, el desafío está en construir una cultura donde el talento, el compromiso y las ganas de aprender sean más importantes que la experiencia previa o el género. Hemos visto cómo estas nuevas mantenedoras aportan perspectivas distintas, una gran motivación y un fuerte deseo de superación”.

El programa ha sido valorado positivamente tanto por las participantes como por los equipos internos, destacando su aporte en la incorporación de nuevos talentos y en el fortalecimiento de equipos diversos. Este resultado refleja el compromiso de Anglo American con la generación de oportunidades reales de formación y empleabilidad para mujeres, contribuyendo a una minería más inclusiva y sostenible.

Denisse Gallardo, mantenedora mecánica en el Programa Inicia y estudiante de ingeniería en mantenimiento industrial, señaló: “Esta es mi primera experiencia en minería y ha sido una gran oportunidad. Mi mayor aprendizaje ha sido entender la importancia del trabajo en equipo y la seguridad, ya que siempre he contado con personas dispuestas a enseñarme y apoyarme. Estoy muy agradecida por esta oportunidad, ya que me ha permitido crecer tanto personal como profesionalmente, y espero seguir aprendiendo y aportando a la compañía en el futuro”.

Thiare Naranjo, también mantenedora parte del programa, comentó: “Este viaje ha sido de transformación. Cada mañana me enfrento a un desafío técnico enorme, pero lo que realmente me llena es el crecimiento humano. Para ser honesta, antes de entrar aquí sentía que había perdido mi rumbo, pero este trabajo me devolvió la identidad. Hoy me miro al espejo y me reconozco: me siento cómoda, plena y profundamente orgullosa de la mujer en la que me he convertido”.

Con este avance, la compañía continúa consolidando el Programa Inicia como una herramienta clave para el desarrollo de capital humano, promoviendo la participación femenina en diferentes roles y aportando al crecimiento del talento local en la industria minera.