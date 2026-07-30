Incertidumbre en Colo Colo: Vozinha no abordó el vuelo que lo traería a Chile

La esperada llegada de Vozinha a Colo Colo quedó envuelta en incertidumbre luego de que el arquero caboverdiano no abordara el vuelo que debía trasladarlo desde Madrid hasta Santiago, donde estaba previsto que se incorporara al plantel albo.

Según informaron fuentes de Blanco y Negro a TVN Deportes, el portero no tomó el vuelo LA707, programado entre la capital española y Chile, sin que hasta ahora existan explicaciones oficiales sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, la concesionaria que administra a Colo Colo no ha emitido declaraciones respecto del futuro del fichaje, pese a que el propio presidente del club, Aníbal Mosa, había confirmado anteriormente su incorporación. El futbolista, por su parte, tampoco se había referido públicamente a su llegada al cuadro albo.

La contratación del arquero de Cabo Verde, una de las grandes figuras del Mundial 2026, generó una amplia repercusión internacional y posicionó tanto a Colo Colo como al fútbol chileno en la prensa deportiva mundial.

Sin embargo, en los últimos días la atención también se ha centrado en el inconveniente reglamentario que enfrenta el jugador para utilizar el nombre con el que alcanzó notoriedad internacional.

Las bases del Campeonato Nacional impiden que los futbolistas utilicen apodos en sus camisetas, por lo que Colo Colo solicitó modificar esa disposición para permitir que Josimar José Évora Días pueda vestir la camiseta con el nombre “Vozinha”.

La ANFP acogió la solicitud y convocó a una Asamblea Extraordinaria del Consejo de Presidentes de Primera División, programada para este viernes 31 de julio, a las 13:00 horas, mediante videoconferencia.

En esa instancia, los clubes deberán analizar una excepción al inciso quinto del artículo 36 de las Bases del Campeonato Nacional 2026. Para que la modificación prospere será necesaria la unanimidad de los presidentes de los clubes de Primera División.

El arquero, de 40 años, llega precedido por una destacada actuación en el Mundial 2026, torneo en el que integró el once ideal de la FIFA y alcanzó una gran popularidad internacional, sumando cerca de 30 millones de seguidores en redes sociales. Su situación, sin embargo, permanece abierta mientras Colo Colo guarda silencio sobre las razones que impidieron su arribo al país.