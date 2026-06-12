Investigadora chilena es nominada a premio global que reconoce liderazgo en tecnologías cuánticas

La física chilena Carla Hermann fue seleccionada entre las finalistas de los FemTum Leap Awards 2026, reconocimiento internacional que destaca a mujeres que contribuyen al avance de las tecnologías cuánticas a través de la investigación, la innovación, la educación y el liderazgo.

La académica de la Universidad de Chile e investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Óptica (MIRO) fue nominada en la categoría Quantum Educator & Mentor, que reconoce el trabajo desarrollado en formación de talento, mentoría y enseñanza de las ciencias cuánticas. La premiación se realizará entre el 28 y el 30 de septiembre de 2026 en Dubái, en el marco del Quantum Innovation Summit, uno de los encuentros más relevantes de la comunidad cuántica a nivel global.

“Es una nominación enorme porque reconoce mi trabajo científico, que no hago sola: hay un equipo sólido conmigo —estudiantes, colaboradores, postdocs—. Y segundo, y lo que más me emociona en este momento, porque me nominaron tanto por la investigación en ingeniería de estados cuánticos que es la ciencia que hago, como por la divulgación y la enseñanza de estas materias, algo a lo que le dedico mucho tiempo y energía para hacerlo bien y llegar a la toda la población. Para mí eso es clave: durante mucho tiempo, comunicar ciencia desde la academia se vio como algo “aparte” de hacer ciencia, incluso visto en menos, y esta nominación dice lo contrario”, explicó la investigadora.

Un reconocimiento para la ciencia cuántica latinoamericana

Hermann destacó que la nominación también representa una oportunidad para visibilizar el trabajo científico que se desarrolla en América Latina, en un contexto donde gran parte de la narrativa sobre el avance de las tecnologías cuánticas suele concentrarse en potencias como Estados Unidos, Europa o China.

“Mucho del relato global de la revolución cuántica se cuenta desde Estados Unidos, Europa o China, como si América Latina solo fuera espectadora. Y no es así. En este baile no sobramos: hay investigación, talento y ecosistema cuántico creciendo en nuestra región”, afirmó.

La trayectoria de la científica ha estado marcada por iniciativas orientadas a acercar la física cuántica a distintos públicos. Entre ellas destacan la dirección del grupo de investigación Amazing Quantum de la Universidad de Chile y su participación en La Caja Cuántica, una exhibición itinerante que combina arte y ciencia para explicar conceptos complejos de la física cuántica a personas de diversas edades.

Durante 2025, declarado por la UNESCO como el Año Internacional de las Ciencias y Tecnologías Cuánticas, también fue reconocida entre los 100 referentes cuánticos a nivel mundial. A ello se suma su labor de divulgación a través de la cuenta @quantumcarla, que reúne a más de 160 mil seguidores y busca acercar estas disciplinas al público general mediante contenidos accesibles y rigurosos.

Formación, políticas públicas y divulgación científica

Además de su trabajo académico, Hermann ha participado activamente en la formación de estudiantes e investigadores jóvenes en distintas regiones del país. También integró la Comisión Asesora Ministerial encargada de elaborar las Recomendaciones para Tecnologías Cuánticas (2024) y la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas (2025), documentos que buscan orientar el desarrollo de esta área en Chile.

Actualmente, la especialista trabaja en un libro de física cuántica dirigido a niños y niñas, que será publicado por Penguin Random House durante julio de este año. “Para mí, enseñar y divulgar son parte de hacer ciencia, no algo aparte. Hacer ciencia de excelencia incluye la divulgación científica”, enfatizó.

Presencia chilena en uno de los principales foros cuánticos del mundo

La investigadora no solo asistirá a la ceremonia de premiación en Dubái, sino que además tendrá una participación activa en el Quantum Innovation Summit 2026. Fue invitada a integrar un panel del programa principal junto a representantes de la academia, la industria y la formulación de políticas científicas internacionales.

Asimismo, encabezará una sesión académica en la Quantum Spring School y participará en el Quantum Futures Forum, instancia enfocada en analizar los desafíos y oportunidades futuras de las tecnologías cuánticas.

Según explicó, estas invitaciones reflejan el reconocimiento al trabajo desarrollado desde el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, el Instituto Milenio de Investigación en Óptica (MIRO) y los avances impulsados por el Estado chileno para construir una estrategia nacional en esta materia.

“El sur global tiene voz, y tiene impacto. No somos espectadores. Que una científica latinoamericana aparezca en este tipo de listas ayuda a correr ese mapa mental: visibiliza que también producimos conocimiento de frontera, y abre puertas para colaboraciones, financiamiento y, sobre todo, para que las próximas generaciones de la región se vean a sí mismas haciendo ciencia cuántica de primer nivel”, concluyó.