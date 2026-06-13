Belén Sanz, ONU: “La paz es el mayor nivel de garantía de protección que podemos dar a las mujeres”

La directora regional de ONU Mujeres para Europa y Asia Central, Belén Sanz Luque, ha defendido que la paz constituye la principal garantía de protección para las mujeres en un contexto marcado por el aumento de los conflictos armados, el retroceso de derechos en algunos países y la reducción de fondos destinados a organizaciones feministas.

“Enfrentamos el mayor número de conflictos en la historia desde el año 1946 y están afectando en un modo desproporcionado a las mujeres (…) La búsqueda de la paz es el mayor nivel de garantía de protección que podemos dar a las mujeres”, ha explicado Sanz en una entrevista con Efeminista durante su participación en la V Conferencia Internacional sobre Política Exterior Feminista celebrada en España.

La responsable de ONU Mujeres ha insistido en que las mujeres deben estar presentes en las mesas de negociación y en los procesos de construcción de paz para garantizar soluciones duraderas e inclusivas.

Sanz también ha advertido de que, tres décadas después de la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing, considerada la principal hoja de ruta mundial para avanzar en igualdad, comienzan a observarse señales preocupantes de retroceso.

Según ha recordado, el informe elaborado por Naciones Unidas con motivo del 30 aniversario de la plataforma recoge que uno de cada cuatro países reporta algún nivel de regresión en materia de derechos de las mujeres.

“Estamos observando campañas de desinformación, cuestionamientos sobre los derechos de las mujeres y revisiones de legislaciones que habían permitido avanzar en igualdad”, ha explicado.

Los recortes amenazan a las organizaciones que sostienen la atención a las mujeres

En algunos casos, ha añadido, se están eliminando medidas destinadas a aumentar la representación femenina en la política y en los espacios de toma de decisiones.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por la reducción de fondos destinados a organizaciones feministas y de defensa de los derechos de las mujeres. Según ha explicado, ONU Mujeres ha consultado a más de 400 organizaciones de mujeres y de la sociedad civil de todo el mundo y ha constatado que más de un tercio ha tenido que cerrar o suspender parte de sus actividades.

Además, el 40 % ha dejado de prestar servicios esenciales como refugios para víctimas de violencia machista, asistencia jurídica, apoyo psicosocial o atención sanitaria.

Ante esta situación, la directora regional ha hecho un llamamiento a gobiernos, fundaciones y sector privado para garantizar “una financiación flexible, continua y sostenida en el tiempo” para estas organizaciones.

En esa línea ha defendido la importancia de la política exterior feminista como herramienta para incorporar la igualdad de género a ámbitos como la diplomacia, las migraciones, el comercio internacional o la construcción de la paz.

Ucrania y el aumento de la violencia sexual en la guerra

Sanz ha advertido de que el mundo atraviesa el periodo con mayor número de conflictos armados desde 1946, una realidad que, a su juicio, está teniendo un impacto especialmente severo sobre las mujeres y las niñas.

“Estos conflictos están afectando en un modo desproporcionado a las mujeres, que están siendo víctimas de violencia sexual, de falta de atención de servicios más básicos y de protección”, ha explicado.

En Ucrania, uno de los países donde ONU Mujeres mantiene una intensa actividad desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Sanz ha calificado de “demoledor” el impacto de la guerra sobre las mujeres y ha recordado que unas 5.000 mujeres han muerto y más de mil niñas han resultado heridas como consecuencia del conflicto.

A ello se suma el desplazamiento masivo de población, la destrucción de infraestructuras esenciales y el incremento de los riesgos de violencia sexual relacionados con el conflicto.

“Hemos observado que los ataques a civiles no cesan y las mujeres, por supuesto, son víctimas también civiles de este conflicto y de esta guerra, y también son víctimas de violencia sexual“, ha lamentado.

Según el último informe del secretario general de Naciones Unidas sobre violencia sexual en los conflictos, cerca de 10.000 personas fueron víctimas de este tipo de violencia durante 2025, más del doble que en el ejercicio anterior, en un contexto en el que las violaciones, la esclavitud sexual, los secuestros y otras formas de abuso continúan utilizándose como armas de guerra en distintas regiones del planeta.

Sanz ha señalado que Ucrania no es ajena a esta realidad. El informe de Naciones Unidas incluye a Rusia entre los actores señalados por denuncias verificadas de violencia sexual vinculada al conflicto y recoge casos de violaciones y abusos cometidos principalmente contra prisioneros de guerra ucranianos y personas civiles detenidas en territorios ocupados.

Las mujeres ucranianas, en primera línea de la resistencia y la reconstrucción

Pese a este escenario, Sanz ha querido poner el foco en la resiliencia de las mujeres ucranianas y en su contribución al sostenimiento de las comunidades afectadas por la guerra. “Están defendiendo el acceso a servicios básicos en sus comunidades, liderando iniciativas transformadoras a nivel local y generando oportunidades económicas para otras mujeres”, ha defendido.

También ha subrayado el papel que desempeñan las organizaciones lideradas por mujeres en las zonas más afectadas por el conflicto, donde continúan prestando apoyo directo a víctimas y familias desplazadas, por lo que tienen “el máximo respecto” al liderazgo de las mujeres ucranianas.

Sanz ha expresado, además, su deseo de que Ucrania pueda alcanzar “una paz justa” y ha insistido en que las mujeres deben formar parte de cualquier proceso de negociación o reconstrucción futura.