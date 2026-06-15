Sala Cuna Universal: nuevas indicaciones buscan acabar con barrera histórica para el empleo femenino

Con el objetivo de acelerar la tramitación de una de las reformas laborales más relevantes para las mujeres en Chile, el Presidente José Antonio Kast firmó e ingresó las indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna Universal, iniciativa que busca avanzar hacia un sistema de cobertura gradual y universal, eliminando una norma que por más de un siglo ha vinculado el acceso al beneficio con la contratación de mujeres.

La propuesta apunta a modificar el actual modelo establecido en el artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a financiar el acceso a sala cuna. Según el Ejecutivo, esta disposición ha operado históricamente como un desincentivo para la contratación femenina, al asociar un costo laboral adicional exclusivamente a las mujeres.

“Las indicaciones que presentamos hoy eliminan ese impuesto con la creación de un fondo para sala cuna sobre la base de una cotización que desacopla el derecho a sala cuna del género del trabajador”, explicó el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau.

La reforma busca reemplazar un sistema centrado en la mujer trabajadora por uno basado en el derecho al cuidado infantil, la corresponsabilidad parental y un financiamiento compartido, avanzando así hacia una mayor equidad en el mercado laboral.

Una deuda histórica con las mujeres

La ministra de la Mujer, Judith Marín, sostuvo que las modificaciones responden a una desigualdad persistente que ha limitado las oportunidades laborales femeninas durante décadas.

“Demasiadas mujeres han cargado con una injusticia silenciosa. Lo vemos reflejado en las estadísticas de desempleo femenino, en las oportunidades que no llegan y en trayectorias laborales que muchas veces debieron interrumpirse por no contar con redes de apoyo para el cuidado de sus hijos”, afirmó.

La discusión cobra especial relevancia en un escenario donde la participación laboral femenina en Chile continúa por debajo de la masculina y donde las responsabilidades de cuidado siguen recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.

Del cuidado materno a la corresponsabilidad

Uno de los cambios centrales del proyecto es que el beneficio dejará de estar asociado exclusivamente a la madre trabajadora. La propuesta incorpora progresivamente a padres trabajadores y cuidadores legales, reconociendo que la crianza y el cuidado de niños y niñas no deben recaer únicamente sobre las mujeres.

“Hablar de sala cuna es hablar de conciliación entre trabajo y familia, entre cuidado y educación, pero también de enfrentar la crisis de natalidad que vive nuestro país”, señaló el Presidente Kast al presentar las indicaciones.

La implementación será gradual durante cuatro años. El primer año beneficiará a los hijos e hijas de mujeres trabajadoras dependientes, incluyendo aquellas que actualmente trabajan en pequeñas empresas que no están obligadas a entregar el beneficio. Posteriormente se incorporarán trabajadoras independientes, trabajadoras de casa particular, padres trabajadores y otros grupos familiares hasta alcanzar una cobertura más amplia.

El nuevo Fondo de Sala Cuna

Para financiar el sistema se creará un Fondo de Sala Cuna, que entregará aportes directos para cubrir el servicio. El valor del beneficio será definido regionalmente, considerando las diferencias de costos y disponibilidad de oferta en cada territorio.

El financiamiento provendrá de una cotización de 0,35% a cargo del empleador, porcentaje que será compensado mediante una rebaja equivalente en las cotizaciones destinadas al seguro de cesantía.

Según el Gobierno, este mecanismo evita aumentar los costos laborales y distribuye el financiamiento entre todos los empleadores, eliminando la carga que hoy recae únicamente sobre aquellas empresas que superan el umbral de 20 trabajadoras.

Apoyo para las pymes y sostenibilidad del sistema

Las indicaciones también buscan responder a una de las principales preocupaciones del sector empresarial, especialmente de las pequeñas y medianas empresas.

La propuesta establece que los empleadores no estarán obligados a construir o proveer directamente una sala cuna cuando no exista oferta disponible en la zona, ni deberán asumir copagos obligatorios para complementar el beneficio.

Además, se creará una Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad encargada de evaluar permanentemente los costos y la viabilidad financiera del sistema, mientras que la Superintendencia de Pensiones fiscalizará el correcto funcionamiento del fondo.

Los desafíos del debate legislativo

Pese al respaldo que ha generado la iniciativa en distintos sectores, la discusión parlamentaria se concentrará en aspectos clave como la utilización de recursos vinculados al seguro de cesantía para financiar la nueva cotización, la suficiencia de los aportes estatales, la gradualidad de la implementación y la capacidad de la red de salas cuna para absorber una eventual mayor demanda.

Más allá de esos desafíos, el proyecto aborda el tema desde una problemática estructural, para que el cuidado infantil deje de ser una barrera para el desarrollo laboral de las mujeres y se transforme en una responsabilidad compartida entre familias, empleadores y Estado.

De aprobarse, la reforma marcaría uno de los cambios más significativos en materia de conciliación laboral y corresponsabilidad desde la creación de la obligación de sala cuna hace más de cien años.